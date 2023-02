108 Partien absolvierte er im Unterhaus, 78 davon im St. Pauli-Trikot, wobei er 19 Mal die Kapitänsbinde trug: Dieser Ex-St.Paulianer kennt sich aus auf dem Kiez, in der Liga. Der 34-Jährige, der zurzeit noch für den SC Freiburg II in der Dritten Liga spielt und nach der Saison seine aktive Laufbahn beenden wird, glaubt fest an ein gutes Ende für seinen Ex-Klub.

108 Partien absolvierte er im Unterhaus, 78 davon im St. Pauli-Trikot, wobei er 19 Mal die Kapitänsbinde trug: Johannes Flum kennt sich aus auf dem Kiez, in der Liga. Der 34-Jährige, der zurzeit noch für den SC Freiburg II in der Dritten Liga spielt und nach der Saison seine aktive Laufbahn beenden wird, glaubt fest an ein gutes Ende für seinen Ex-Klub.

„Ich sage das nicht, weil ich für den Verein gespielt habe, sondern weil ich wirklich daran glaube: St. Pauli wird am Ende Zweiter“, erklärte der Mittelfeld-Mann und lieferte gleich die Begründung mit: „Zum einen haben sie noch drei Heimspiele, zum anderen in Timo Schultz einen Trainer, der nie die Ruhe verliert.“ Das sei enorm wichtig, man dürfe nicht von seinem Weg abweichen, „das weiß ich aus eigener Erfahrung“.

Flum: Schalke und St. Pauli steigen auf, Werder und der HSV kämpfen um Platz drei

Als zweiten direkten Aufsteiger sieht Flum den FC Schalke 04. „Die sind im Moment so stabil, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Außerdem machen sie mit Terodde und Bülter immer ihre Tore.“ Was Platz drei und die Relegation angeht, geht er von einem Nord-Zweikampf aus. „Ömer Toprak fehlt Werder sehr, mit ihm spielen sie einen anderen Fußball, weil sich die anderen an ihn anlehnen können“, meinte Flum, der dem HSV durchaus noch eine Aufholjagd zutraut: „Sie haben im Pokal gegen Freiburg gut gespielt und nichts mehr zu verlieren.“

Entsprechend nicht reichen würde es für Darmstadt („Weil ich denke, dass sie am Samstag auf St. Pauli verlieren”) und den 1. FC Nürnberg. „Ich würde es Mats Möller Daehli ja gönnen, aber ich habe das Gefühl, dass der Mannschaft die nötige Reife fehlt.“ Außerdem muss ja auch der Club noch beim FC St. Pauli ran.