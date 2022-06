Für St. Pauli: Profi verzichtet auf Urlaub und verblüfft auch Trainer Schultz

Sein Name stand eigentlich gar nicht auf der Liste der zu erwartenden Anwesenden. Dennoch war Igor Matanovic am Samstag beim Trainingsauftakt des FC St. Pauli auf dem Rasen an der Kollaustraße dabei, wenngleich nur wenige Minuten und in kurzen Hosen und T-Shirt. Vom 19-Jährigen, der ab dem 1. Juli als Leihgabe von Eintracht Frankfurt geführt werden wird, erhofft man sich auf dem Kiez einen Leistungssprung. Und der Stürmer ist heiß!

„Er hat vor ein paar Tagen noch mit der kroatischen U21-Nationalmannschaft gespielt und deswegen Sonderurlaub“, klärte Timo Schultz auf. Zudem schleppt Matanovic noch „irgendwelche Schulterprobleme“ mit sich herum, „aber wir gehen davon aus, dass es nichts Wildes ist. Er hat jetzt ein paar Tage Urlaub gebucht, wenn ich richtig informiert bin.“

Igor Matanovic will früher als erwartet in die St. Pauli-Vorbereitung einsteigen

Wenn es nach dem Schalke-Doppelpacker geht, braucht er die aber gar nicht. „Er hat eigentlich bis zum 20. frei, hat aber schon gesagt, dass er eigentlich gerne vorher wiederkommen würde“, sagte Schultz lachend. Grundsätzlich habe er natürlich nichts gegen Spieler, die ein paar Tage eher kommen wollen. „Aber man muss auch sehen, gerade bei den jungen Spielern, macht so ganz wenig Pause auch wenig Sinn.“

Das will der Coach mit seinem Schützling noch in Ruhe besprechen, „da werden wir schon einen Mittelweg finden“. Eines aber, und das wird den FC St. Pauli extrem freuen, steht unumstößlich fest: „Igor brennt auf jeden Fall!“