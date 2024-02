Noch nie ausgewechselt: Darum ist Treu so wertvoll für den FC St. Pauli

Der junge Mann ist schlicht unkaputtbar. Seit dem zwölften Spieltag hat Philipp Treu den Platz auf der defensiven linken Außenbahn inne, verpasst hat er seitdem keine einzige Minute – und das trotz seiner enorm aufwändigen Spielweise. Auch beim 3:2 gegen Fürth war er nicht aufzuhalten.

12,58 Kilometer riss der 23-Jährige gegen die Franken ab, legte dabei mit 25 Sprints die zweitmeisten nach Elias Saad (26) hin. Von Ermüdung dennoch keine Spur, mit einem ins Gesicht zementierten Grinsen und mopsfidel sprach der ehemalige Freiburger nach dem 3:2-Erfolg in der Mixed Zone über all das, was ihm diese wahnsinnige Energie verleiht.

„Eines der wichtigsten Spiele“ – St. Paulis Treu nach Sieg gegen Fürth begeistert

„Chapeau vor der Mannschaft“, sagte er. „Wie wir uns nach dem 2:2 nochmal aufgerappelt haben – das kann eines der wichtigsten Spiele gewesen sein.“ Die Einwechslungen hätten noch einmal frischen Wind gebracht, die Stimmung im Stadion das Team getragen. Und all das nach dem einschneidenden Erlebnis vom Dienstag. „Das hat schon wehgetan“, gestand Treu in Bezug auf den Pokal-K.o. gegen Düsseldorf, „und wir haben alle schlecht geschlafen“.

Was für die Nacht von Samstag auf Sonntag nicht zutreffen dürfte. „Es macht einfach Bock, in dieser Mannschaft zu spielen, jeden Tag zum Training zu kommen, diesen Teamgeist zu erleben“, schwärmte Treu. „Und wenn man dann nach dem Spiel nach oben schaut und Jackson Irvine und Connor Metcalfe da wieder sitzen sieht, dann geht einem das Herz auf.“