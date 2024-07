Noch ein Neuer zum Trainingsstart? – So steht es um Zoller und Treu

Im Hintergrund wird schon fleißig gewerkelt. Die Profis des FC St. Pauli durchlaufen dieser Tage diverse Prüfungen, am Freitag stand zum Beispiel der Laktattest auf dem Programm. Offizieller Trainingsstart des Erstliga-Rückkehrers ist am Montag – und da werden tatsächlich alle im Kader stehenden Spieler erwartet.

Das trifft auch auf die Fragezeichen zu, was vor allem Simon Zoller impliziert. Der Sturm-Routinier hat in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv in der Reha gearbeitet, um jetzt endlich wieder auf dem Platz stehen zu können. Aktuell sieht man seiner Rückkehr optimistisch entgegen, allerdings auch mit der gebotenen Vorsicht. Unterm Strich hat Zoller nahezu die komplette vergangene Saison mit allerhand Verletzungen verpasst, und es wäre wenig seriös, ihn trotz der Vorgeschichte konkret einzuplanen. Umso schöner aber wäre es, der inzwischen 33-Jährige würde alle Skeptiker eines Besseren belehren.

Philipp Treu ackert für sein St. Pauli-Comeback

Nahezu uneingeschränkt gut sieht es dagegen bei Philipp Treu aus. Der Außenverteidiger hat die Folgen seines Wadenbeinbruchs überstanden, ackert schon seit längerer Zeit an der Kollaustraße, um so schnell wie möglich wieder festes Bestandteil des Mannschaftstrainings werden zu können. Ob das schon am Montag klappt, muss man abwarten, aber die Tendenz ist in jedem Fall eine gute.

Keine weiteren Neuzugänge vor St. Paulis Trainingsstart

Weitere Neuzugänge sind übers Wochenende im übrigen nicht zu erwarten. Da aber bereits 27 Akteure zum Aufgebot gezählt werden dürfen inklusive der externen Neuzugänge Ben Voll (Viktoria Köln) und Robert Wagner (SC Freiburg), kann Neu-Coach Alexander Blessin das geplante Programm ohne Einschränkung abspulen – unter Umständen gar schon mit dem neuen Torwarttrainer.

Nach dem Abgang von Marco Knoop befindet sich St. Pauli bereits in intensiven Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern. Und es ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass die Nummer übers Wochenende so viel Fahrt aufnimmt, dass pünktlich zum Vorbereitungsstart der neue Mann zugegen sein wird. Alternativ würde vermutlich Mirco Weiss einspringen. Der ist bei der U23 für die Keeper zuständig, hat im Vorjahr aber häufig bei den Profis mitgewirkt.