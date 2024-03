Nichts geht mehr bei Lawrence! Das Leiden eines Ex-St. Paulianers

Er hat viele Sympathien sammeln können in seinen drei Jahren auf dem Kiez. James Lawrence war von 2019 bis 2022 St. Paulianer mit Leib und Seele, wobei ersterer ihm immer wieder Hindernisse in den Weg warf. Das hat sich nicht geändert, seitdem er beim nächsten Kiezklub-Gegner in Nürnberg unter Vertrag steht.

Schon in Hamburg hatte der Waliser 29 Pflichtspiele wegen diverser Verletzungen oder Erkrankungen verpasst, kam in drei Jahren so nur auf 54 Einsätze.

Seit September fehlt Lawrence Nürnberg

Auch ein Grund, warum im Sommer 2022 Schluss war an der Elbe, wenngleich mit Nebengeräuschen. Aber der weitere Weg des Innenverteidigers bestätigte am Ende den Entschluss, sich von ihm zu trennen.

In der Vorsaison fehlte der 31-Jährige gut zwei Monate wegen eines Innenbandrisses im Knie, die laufende Serie geht nahezu komplett an ihm vorbei. Seit September fehlt Lawrence wegen muskulärer Probleme, als Ursache wurde im Januar eine Nervengeschichte diagnostiziert. Die hatte eine Rücken-OP zur Folge.

Und so wird Lawrence das Duell mit seinem Ex St. Pauli am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) maximal auf der Tribüne verfolgen können.