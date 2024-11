„Nicht rot im Kalender“: Warum der FC Bayern für St. Paulis Wahl kein Highlight ist

Wer im Vorfeld des Bayern-Spiels darauf bedacht ist, aus dem Duell des FC St. Pauli mit dem Rekordmeister ein spektakuläres Duell für den Underdog zu kreieren, der ist bei Hauke Wahl an der völlig falschen Adresse. In einer Medienrunde am Dienstag nach dem Training machte der Innenverteidiger mehr als deutlich, dass er von Superlativen in Bezug auf die Partie gegen die Bajuwaren aber auch mal so gar nichts hält. Motto: Ist auch nur ein Bundesliga-Spiel.

„Für die Fans ist es glaube ich schon etwas Besonderes, wenn Bayern München in unser Stadion kommt“, sagte der 30-Jährige. Aus Spielersicht hingegen sei man da ein bisschen abgestumpft. „Ich freue mich auf ein Heimspiel, natürlich auch auf den Gegner. Aber es ist nicht so, dass ich die ganze Woche nicht schlafen kann oder den Tag rot im Kalender eingetragen habe.“ Es sei in Anführungsstrichen nur ein Bundesliga-Spiel, „auch wenn die individuelle Qualität sicher noch einmal um einiges höher ist. Aber wenn es am Ende drei Punkte gibt, ist es doch egal, gegen welchen Gegner“.

Wahl: „Ist nicht so, dass ich nicht schlafen kann“

Da spielt es für ihn auch keine Geige, es mit Superstars wie Harry Kane zu tun zu bekommen. „Die Bundesliga hat so viele qualitativ hochwertige Stürmer“, sagte Wahl. „Wenn man sich die Mannschaft von Bayern München anschaut – sich da nur einen rauszupicken, ich glaube, da würden wir mit dem falschen Fokus spielen.“ Die hätten viele extrem gute Spieler, und es werde natürlich nicht einfach sein, den Engländer aus dem Spiel zu nehmen. „Das können wir nur als Mannschaft, aber es geht nicht nur um Harry Kane, sondern um ganz viele andere.“

Dass das funktionieren kann, weiß der gebürtige Hamburger aus eigener Erfahrung. Am 13. Januar 2021 warf er mit Holstein Kiel die Bayern aus dem DFB-Pokal, erzielte sogar einen seiner raren Treffer. „Ich schieße ja nicht so viele Tore in meiner Karriere, daher war es ein schönes Gefühl≤“, sagte er rückblickend. „Aber noch mehr habe ich damals gefreut über die Leistung von uns. Wir sind da reingegangen und wollten einfach zeigen, dass wir auch Fußball spielen können. Es musste viel zusammenkommen, das wussten wir, und es kam dann auch viel zusammen.“

St. Pauli geht gestärkt ins Duell mit den Bayern

Ähnlich werden die Voraussetzungen auch am Samstag sein, wobei St. Pauli mit dem Rückenwind des 2:0 von Hoffenheim inklusive verlassen der Abstiegsplätze in die Partie gehen kann. „Die Tabellensituation zurzeit ist nur eine Momentaufnahme“, urteilte Wahl. „Aber natürlich sind wir sehr, sehr happy mit dem Sieg, überhaupt war es eine sehr erfolgreiche Englische Woche. Wenn man vier Punkte aus zwei Spielen holt, ist das für einen Aufsteiger nicht wenig.“ Man habe zwei Schritte in die richtige Richtung gemacht, „aber es ist nicht so, dass wir deswegen gelöster sind, sondern es steht die nächste schwere Aufgabe an“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Er kann ruhig mal jemanden anscheißen“

Gegen den FC Bayern. National wohl der größte Name, aber trotzdem keiner, der einen Hauke Wahl jetzt vor Hochachtung erzittern lässt. Und vielleicht ist genau das ja auch die richtige Herangehensweise, um als FC St. Pauli seine Außenseiterchancen beim Schopfe packen zu können.