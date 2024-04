„Nicht meine Freunde“: Ex-Kiezkicker Matanovic feiert den KSC-Coup

Die laute Siegerparty in der Karlsruher Kabine dürfte im Fall von Igor Matanovic kein bisschen von einem schlechten Gewissen getrübt gewesen sein, denn trotz des 2:1-Sieg seines KSC im Zweitliga-Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli hat sein langjähriger Verein weiterhin die besten Karten im Aufstiegskampf. In den rasanten, umkämpften und phasenweise hitzigen 95 Minuten im mit 33.000 Zuschauenden ausverkauften Wildparkstadion hatte der Stürmer keine Freunde gekannt auf der Seite des Gegners, dem er sich noch immer verbunden fühlt und auch die Daumen drückt – wenn es nicht gerade gegen den KSC geht.

„Es freut uns extrem, dass wir gegen St. Pauli drei Punkte hier behalten“, sagte der 21-jährige Stürmer (elf Saisontore). Ein Tor war dem gebürtigen Hamburger zwar nicht gelungen, aber er hatte jede Menge Fleißpunkte gesammelt. „Ich wusste, dass ich sehr, sehr viel Drecksarbeit machen muss, sehr, sehr viel gegen den Ball arbeiten muss. Das hat ganz gut geklappt.“

Igor Matanovic macht gegen St. Pauli „Drecksarbeit“

Es wurmte ihn allerdings, dass es den Kiezkickern erneut gelungen war, beim Kopfballtor von Jackson Irvine zum zwischenzeitlichen 1:1 die Karlsruher Gegenspieler entscheidend zu blocken, sodass Irvine freie Bahn hatte. „Im Hinspiel hat Mets mich auch schon geblockt. Eigentlich kenne ich die Jungs“, so Matanovic. „Ich weiß, dass Irvine der Zielspieler ist und dass man ihn eigentlich nicht köpfen lassen darf. In der zweiten Halbzeit kann er zwei weitere Eckball-Tore schießen. Das darf in Zukunft nicht passieren, da müssen wir einfach konsequenter verteidigen bis zum Schluss.“

Wer weiß, wann und ob es ein nächstes Mal überhaupt gibt? Zumindest mit dem KSC. St. Pauli ist auch nach der Niederlage noch klar auf Bundesligakurs. Mit Matanovic könnte es aber ein Wiedersehen geben, denn er wird nach der erfolgreichen Ausleihe nach Karlsruhe im Sommer erst einmal zu seinem Stammverein Eintracht Frankfurt zurückkehren und hofft, dort eine echte Chance zu bekommen.

Im Topspiel blendete Matanovic die Freundschaft aus

War das Hinspiel am Millerntor, das erste Duell gegen seinen Heimatverein, noch emotional herausfordernd für ihn, gelang es Matanovic diesmal besser, die Vergangenheit und Verbundenheit für die Dauer des Spiels auszublenden.

„Auf dem Platz waren wir keine ehemaligen Mannschaftskollegen“, betont er. Das ist professionell. „Ich verstehe mich mit den Jungs sehr, sehr gut privat, aber auf dem Platz sind das nicht meine Freunde.“ Sein bester Freund ist übrigens auch ein ehemaliger St. Paulianer und trägt in dieser Saison das KSC-Trikot: Marcel Beifus.