Neues von Eric Smith und Hoffnung auf ein baldiges St. Pauli-Comeback

Kurzzeitig hatten sich mal wieder Sorgenfalten auf der Stirn gebildet. Doch was schon am Montagabend wenige Stunden nach dem Trainingsunfall angedeutet hatte (MOPO berichtete), ist jetzt auch eingetreten: Eric Smith wird für die Partie am Samstag gegen den FC Augsburg zur Verfügung stehen. Überhaupt sieht es personell sehr gut aus beim FC St. Pauli.

So wenige Schaulustige am Mittwochmittag bei absolutem Schweinewetter den Weg an die Kollaustraße gefunden hatten, so voll war es auf dem Platz am Trainingsgelände der Braun-Weißen. Auch am Start: Eric Smith. Dem war Dapo Afolayan im Spielersatztraining am Montag versehentlich aufs Sprunggelenk gestiegen. Eine schmerzhafte Sache, die den Schweden in die Kabine humpeln ließ, aber nichts Ernstes.

Bei St. Pauli könnte es bald Härtefälle geben

Beim 3:0 gegen Union Berlin hatte der Abwehrchef noch Gelb-gesperrt gefehlt, auch Adam Dzwigala (Rot-Sperre nach dem Platzverweis von Bochum) konnte gegen die Eisernen nicht mitwirken. Jetzt aber ist das Duo zurück und erweitert die Optionen für Coach Alexander Blessin ganz gewaltig.

Sieht so aus, als könnte es in Sachen Spieltagskader alsbald echte Härtefälle geben, denn auch im Offensivbereich gibt es Stand jetzt keinerlei Ausfälle. Und: Connor Metcalfe pirscht sich zusehends ans Mannschaftstraining heran, machte am Mittwoch zunächst alles mit, ehe er sich vor den Spielformen zusammen mit Romeo Aigbekaen (unterschrieb am Mittwoch einen Profi-Vertrag) separierte. Aber es sieht zunehmend besser aus beim Australier.