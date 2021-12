Corona-Verzögerung bei neuem Vertrag für St. Pauli-Coach Schultz

Die Nummer wäre bestenfalls vielleicht schon durch, gäbe es da nicht diese vermaledeite Pandemie. „Wir könnten einen Tick weiter sein, wenn wir uns nicht die Corona-Türklinke in die Hand gedrückt hätten“, sagt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann über die weiterhin ausstehende Vertragsverlängerung von Timo Schultz. Beide Seiten untermauerten allerdings, dass dem Vorhaben grundsätzlich nichts im Wege steht.

„Es sind Details, man kann es auch Kleinigkeiten nennen, trotzdem sind die wichtig“, sagte Bornemann über noch ausstehenden Klärungsbedarf. Vor allem aber sei es wichtig, die Dinge in die richtige Richtung zu entwickeln. „Das steht über Vertragslaufzeit oder Entlohnung. Das haben wir im letzten Winter sehr gut hingekriegt, so werden wir es jetzt auch wieder machen.“

Schultz und Bornemann mit gesunder Streitkultur in die richtige Richtung mit dem FC St. Pauli

Was Schultz genauso sieht. „Wir setzen uns inhaltlich auseinander. Wir ticken ganz ähnlich, haben aber trotzdem eine gesunde Streitkultur. Man soll auch gar nicht immer einer Meinung sein.“ Es ginge aber immer in eine Richtung, und die sei im Sinne des Vereins und der Mannschaft. „Für mich war das Projekt das wichtigste, als ich hier angefangen habe. Dass wir dem Verein Leben einhauchen und unseren Werten gerecht werden.“ Da sei man „auf einem richtig guten Weg“.

Den, da gibt es keine Zweifel, werden beide Seiten weiter gehen. Oder um es mit den Worten von Andreas Bornemann zu sagen: „Wir wissen, was wir an Timo haben, Timo weiß, was er am FC St. Pauli hat. Den Rest werden wir schon hinbekommen.“