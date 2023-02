Der FC St. Pauli wollte Eric Smith – absoluter Leistungsträger und in dieser Saison zum Führungsspieler aufgestiegen – unbedingt langfristig binden. Und Smith, dessen ursprünglicher Vertrag bis 2024 lief, wollte bleiben und in die Riege der Topverdiener der Mannschaft aufsteigen, was er mit Leistung rechtfertigt. Gleichzeitig war immer wieder vom Interesse von Bundesliga-Vereinen die Rede. Jetzt ist nach MOPO-Informationen eine Entscheidung über Smiths Zukunft gefallen.