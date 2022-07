Neuer Kapitän? Hartel will mehr St. Pauli-Verantwortung

Die geißelnde Sonne strahlte über der Kollaustraße, Marcel Hartel tat es ihr gleich. Der 25-Jährige steht unmittelbar vor seiner zweiten Saison in Diensten des FC St. Pauli – und hat einiges vor. Die Enttäuschung über den Ausgang der Vorsaison – längst verflogen. Hartel hat viel vor und will Verantwortung übernehmen. Ob mit Binde oder ohne.

Heute dürfte Timo Schultz (44) Licht ins Dunkel bringen. Noch immer ist nicht bekannt, wer die Kiezkicker nach dem Abgang von Philipp Ziereis (29/jetzt LASK) künftig als Spielführer aufs Feld führen wird. Hartel, soviel ist klar, ist als Teil des fünfköpfigen Mannschaftsrats ein heißer Kandidat.

Eine Verantwortung, die sich der gebürtiger Kölner gewiss nicht entziehen würde, die aber eben auch nicht unmittelbaren Einfluss auf sein Spiel hat. „Ich bin mir meiner Rolle bewusst. Ob ich die Binde trage oder nicht, ist dann nebensächlich“, sagte Hartel und ergänzte: „Es ist nicht so, dass ich sage, dass ich die Binde unbedingt tragen muss. Wenn es jemand anderes tut, dann tut es jemand anderes.“

Timo Schultz bestimmt neuen St. Pauli-Kapitän

Seiner Rolle und Wichtigkeit für das Team sei sich ohnehin jeder Spieler bewusst. So auch Hartel, der nach seinem Wechsel von Arminia Bielefeld („Auf einen Absteiger freue ich mich dieses Jahr besonders“) direkt zur Stammkraft auf dem Kiez wurde, nach seiner Verpflichtung nur ein Spiel verpasste. In seinem zweiten Jahr will Hartel vor allem an seiner Torgefährlichkeit arbeiten. Zwei eigene Tore, dazu sechs Vorlagen – da ist Luft nach oben. Erst recht nach den Abgängen der Toptorjäger Daniel-Kofi Kyereh (26/SC Freiburg) und Guido Burgstaller (33/Rapid Wien).

Das weiß keiner besser als Hartel selbst: „Wir müssen das zusammen auffangen. Jeder muss anpacken, das ein oder andere Tor schießen.“ Der ehemalige U21-Nationalspieler ergänzt: „Ich arbeite da mit Loïc (Favé, Co-Trainer; Anm. d. Red.) dran und sehe mich auf dem guten Weg, dass da das ein oder andere Tor mehr auf mein Konto geht.“

Vielleicht schon gegen Nürnberg? Hartel jedenfalls brennt darauf, dass es endlich wieder losgeht. Wohin die Reise für St. Pauli in dieser Saison gehen wird, vermag der Mittelfeldspieler noch nicht zu spekulieren. Zu ausgeglichen sei die Liga in diesem Jahr, jeder könne jeden schlagen. „Wir müssen gut starten, von Woche zu Woche gucken.“ Schritt für Schritt soll der Saisonstart gelingen. Womöglich führt Hartel St. Pauli bei diesem sogar als Kapitän an. So oder so, für den Antreiber steht fest: „Ich möchte für die Mannschaft da sein.“