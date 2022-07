Kapitänsentscheidung vertagt, aber: St. Pauli hat fünf neue Anführer

Andreas Bornemann hatte eine gute Eingebung, logisch, kaum jemand kennt St. Paulis Kader besser als der Sportchef. Eric Smith, Jackson Irvine und Leart Paqarada waren ihm im Trainingslager in St. Leonhard am Mittwoch bei der Frage nach künftigen Verantwortungsträgern in Braun und Weiß spontan eingefallen.

Luca Zander und Marcel Hartel hatten zuletzt zudem selbst öffentlich angemeldet, sich mehr einbringen und im Mannschaftsgerüst eine tragende Rolle einnehmen zu wollen.

St. Pauli hat einen neuen Mannschaftsrat

Dieses Quintett bildet denn auch St. Paulis neuen Mannschaftsrat, den die Spieler am Donnerstagabend im Teamhotel gewählt haben. Der einzige aus dem Vorjahres-Gremium Verbliebene ist Paqarada. Nicht, weil seine Mitstreiter abgewählt wurden – Marvin Knoll, Philipp Ziereis, Guido Burgstaller, James Lawrence und Maximilian Dittgen sind nur einfach nicht mehr Angestellte des FC St. Pauli.

Das könnte Sie auch interessieren: „Alles ist perfekt“: Warum Afeez Aremu bei St. Pauli endlich glücklich ist

Einen Kapitän und dessen Stellvertreter wird Trainer Timo Schultz indes erst im Laufe der kommenden Woche bestimmen.