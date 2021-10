Es ist ja nicht so, dass es beim FC St. Pauli eine Notsituation in der Offensive gibt, im Gegenteil. 27 Tore in elf Spielen sind Liga-Bestwert. Dennoch war der Tabellenführer im Sturm personell bislang ziemlich dünn aufgestellt, lieferte statt Breite jedoch absolute Spitze. Ersteres ändert sich gerade, damit Letzteres so bleibt – und die Kiezkicker an vorderster Front vielleicht sogar noch stärker werden.

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Auch wenn Toptorjäger Guido Burgstaller und Maximilian Dittgen zuletzt als Sturm-Duo überzeugten und Burgstaller ohnehin absolut gesetzt ist, so waren Alternativen, wenn es sie gebraucht hätte, im bisherigen Saisonverlauf rar. Jetzt sind sie da.

St. Pauli: Amenyido wie ein Neuzugang

Es ging ein wenig unter in der allgemeinen Euphorie über den 4:0-Sieg gegen Rostock: In der Schlussphase hatte Sommer-Transfer Etienne Amenyido nach langer Verletzungspause endlich sein Debüt gegeben und ist so etwas wie ein Neuzugang mitten in der Saison. Er greift jetzt erst an.

Den schnellen Angreifer, auf den das Trainerteam große Stücke hält, dürfte man in den kommenden Wochen häufiger sehen – vorerst wohl als Einwechselspieler. Das kann gerade in einer Englischen Woche sehr wichtig sein, um das Stammpersonal zu entlasten.

Matanovic zurück, Makienok macht Eigenwerbung

Auch Sturm-Juwel Igor Matanovic ist nach langer Verletzungspause wieder voll im Mannschaftstraining, braucht aber noch Zeit. Nächstes Etappenziel ist ein Platz im Spieltagskader.

Derweil hat Simon Makienok – in den letzten fünf Spielen nicht in der Startelf und dreimal spät eingewechselt – mit seinem Joker-Blitz-Tor zum Endstand gegen Rostock Werbung in eigener Sache betrieben.

„Er muss sich im Moment von hinten einbringen und Impulse setzen“, sagte Trainer Timo Schultz vor dem Pokalspiel in Dresden. „Aber Simon ist immer eine Option – mit allen Stärken, die er uns auch geben kann.“ Vielleicht bekommt der Dänen-Riese gegen seinen Ex-Klub erneut die Chance, sich zu zeigen, denn die Konkurrenz wächst und macht mobil.