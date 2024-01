Nächster Zugang fix! St. Pauli verpflichtet schwedischen Nationalspieler

Kaum gerät sein Name in den Umlauf, ist der Deal auch schon fix: Der FC St. Pauli hat am Samstagnachmittag die Verpflichtung des schwedischen Nationalspielers Erik Ahlstrand bekanntgegeben. Damit stattet der Kiezklub seinen Kader mit reichlich Polyvalenz aus – und wappnet sich ganz nebenbei für einen eventuellen Abschied von Marcel Hartel.

Zum Ende der Woche brachten schwedische Medien den 22-Jährigen bei St. Pauli ins Spiel, berichteten bereits von fortgeschrittenen Verhandlungen – und sollten Recht behalten: Ahlstrand kommt vom schwedischen Erstligisten Halmstads BK. Wie lange sich der Blondschopf an den Kiezklub bindet, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie die Höhe der Ablöse. Ende November wäre Ahlstrands Vertrag in Halmstad ausgelaufen.

FC St. Pauli: Erik Ahlstrand kommt von Halmstads BK

Ahlstrand verbrachte seine gesamte bisherige Karriere in der 70.000-Einwohner-Stadt und kommt dort trotz seines jungen Alters bereits auf 134 Pflichtspieleinsätze. Neben dem attraktiven Mix aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial zeichnet den Skandinavier vor allem seine Vielseitigkeit aus. So bekleidete Ahlstrand in seiner Karriere quasi schon jede Position vor der Abwehrkette, in der jüngeren Vergangenheit wurde er zumeist im Sturmzentrum, auf der linken Außenbahn oder der Achterposition eingesetzt.

St. Paulis Neuzugang Erik Ahlstrand lief bereits einmal für die schwedische Nationalmannschaft auf. imago/Bildbyran St. Paulis Neuzugang Erik Ahlstrand lief bereits einmal für die schwedische Nationalmannschaft auf.

Dass er auch den letztgenannten Part spielen kann, bedeutet gleichzeitig, dass St. Pauli bereits gewappnet wäre für einen Abgang von Marcel Hartel im kommenden Sommer. Der Chefstratege hat sein auslaufendes Arbeitspapier noch immer nicht verlängert, ob es dazu noch kommt, ist offen. Erst im April sollen weitere Verhandlungen stattfinden.

St. Pauli-Boss Bornemann freut sich auf Ahlstrand

„Erik bietet ein sehr spannendes Profil und passt damit im Gesamtpaket sehr gut zu unserer Spielidee“, sagte Sportchef Andreas Bornemann zur Verpflichtung des Schweden. „Er kombiniert fußballerische Qualität mit hohem Tempo, Kreativität, Zuverlässigkeit, Intensität und Wille. Wir sind überzeugt davon, dass Erik unsere Optionen in der Offensive erweitern und sich noch weiterentwickeln kann.“

Auch Ahlstrand selbst freut sich auf die Zeit auf dem Kiez. „Der FC St. Pauli hat einen sehr guten Ruf für junge, ambitionierte Spieler, die den nächsten Schritt gehen wollen“, wird er in der Vereinsmitteilung zitiert. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die Spielidee und die sportlichen Perspektiven haben mich überzeugt. Für mich ist es ein großer Schritt, ins Ausland zu wechseln, daher ist es besonders bedeutsam, den passenden Verein zu finden. Natürlich habe ich mich vorab über den FC St. Pauli informiert und freue mich, so bald wie möglich am Millerntor auflaufen zu dürfen.“