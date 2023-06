Spieler begeistert, Verantwortliche glücklich und die Fans, die dabei waren, sowieso. Der FC St. Pauli kann seine erste Schottland-Reise als Erfolg verbuchen. Sportlich gelungen – mit einem hohen Spaßfaktor. In den nächsten Jahren will der Kiezklub weitere Auslands-Trips im Sommer in Angriff nehmen. Auf der Liste stehen einige spannende Ziele – unter anderem eine Art Revanche-Reise zu einem baldigen Gegner. Die größte Herausforderung neben Logistik und Terminierung bleibt die Finanzierung.