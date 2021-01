Nachwuchs-Boss geht: Roger Stilz: Darum lieber Belgien als St. Pauli

Eigentlich könnte der Kiezklub für den Abstiegskampf zumindest interne Ruhe gut gebrauchen. Doch das Gegenteil ist eher der Fall. In der Krise wechselt Nachwuchsleiter Roger Stilz (43) mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten Waasland-Beveren, übernimmt dort den Job des Sportdirektors.

Stilz betont, dass er sich beim FC St. Pauli wohlgefühlt habe: „Die Herausforderung in Beveren anzunehmen, ist eine bewusste Entscheidung. Es war mein Wunsch, den nächsten Schritt im Ausland, an einem neuen Ort, in einem spannenden Fußballland zu machen.“



NLZ-Leiter Roger Stilz verlässt den FC St. Pauli



Sportchef Andreas Bornemann zeigt Verständnis: „Ich kann nachvollziehen, dass er die Chance ergreifen möchte. Deshalb haben wir auch seinem Wunsch entsprochen, den Vertrag vorzeitig aufzulösen.“

Präsident Oke Göttlich bedauert die Entscheidung von Stilz: „Roger hat mit seiner Hingabe und Fachkompetenz viel im NLZ bewegt und vorangetrieben.“



Unter Stilz haben viele Talent den Sprung zu den Profis geschafft. Die Liste ist lang: Darunter sind Igor Matanovic, Finn Ole Becker, Leon Flach, Florian Carstens, Luis Coordes, Jannes Wieckhoff und Christian Viet.



Benjamin Liedtke (Sportlicher Leiter der U15 bis U10) wird das NLZ kommissarisch übernehmen.