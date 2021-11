Nach über zwei Jahren: Endlich wieder ein Heimspiel für Irvine

Das Warten hat ein Ende – nach über zwei Jahren hat Jackson Irvine endlich wieder ein Heimspiel: Am Donnerstag (10.10 Uhr) tritt St. Paulis Mittelfeldspieler für Australien in der WM-Qualifikation gegen die „grünen Falken“ aus Saudi-Arabien an. In Sydney, das ist die eigentliche Sensation. Denn wegen der strikten Corona-Auflagen im Land musste die Nationalmannschaft ihre Heimspiele bisher in Kuwait oder Katar austragen.

Nun geht es wieder los, nach 763 Tagen. „Alle sind voller Aufregung, endlich wieder vor Familien, Freunden und Fans zu spielen“, sagt Trainer Graham Arnold: „Die Fans bringen uns eine Menge Energie. Taktisch mag das von geringer Bedeutung sein, aber für uns ist das ein großes Plus.“

WM-Qualifikation: Australien tritt in Sydney gegen Saudi-Arabien an

Irvine steht vor seinem 42. Länderspiel-Einsatz für die „Socceroos“, die in der Tabelle drei Punkte hinter den Saudis auf Platz zwei liegen. Ein Sieg wäre ein Riesenschritt zur WM.

St. Pauli-Mittelfeldspieler Irvine kämpft mit Australien um die WM-Teilnahme

Ganz ohne Corona-Hindernisse geht es aber auch „down under“ nicht. Über 16-Jährige kommen nur geimpft ins Stadion, und Mittelfeldspieler Aaron Mooy verpasst die Partie wegen der Quarantäne-Auflagen in China, wo er sein Brot verdient. Am nächsten Dienstag treten die Australier im Quali-Auswärtsspiel gegen China deshalb auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Auch Daniel-Kofi Kyereh (Ghana), James Lawrence (Wales) und Nikola Vasilj (Bosnien) kämpfen um WM-Tickets.