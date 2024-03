Nach St. Pauli und Nürnberg: Möller Daehli ist zurück im Glück

Die Enttäuschung war groß bei Mats Möller Daehli. Mit 0:3 unterlag er mit dem Molde FK am Donnerstag dem Club Brügge in der Conference League, schied damit trotz eines 2:1-Erfolgs im Hinspiel im Achtelfinale aus.

Für Möller Daehli, der zwischen 2017 und 2020 86-mal für St. Pauli auflief, war es der erste größere Dämpfer, seit er den 1. FC Nürnberg im Winter nach drei Jahren gen Heimat verlassen hatte. Beim „Club“ war er in der Hinrunde außen vor, in Molde hingegen ergatterte sich der 29-Jährige auf Anhieb einen Stammplatz – und weiß dabei in neuer Rolle zu überzeugen.

Möller Daehli wurde als „Einkauf des Jahres“ betitelt

Trainer Erling Moe beorderte den etatmäßigen Offensivspieler auf die Sechserposition und landete mit diesem Schachzug einen Volltreffer. Molde-Legende Age Hareide kürte Möller Daehli gar als „Einkauf des Jahres“ in Norwegen und fordert nicht als einziger dessen Rückkehr in die Nationalmannschaft.

„Er hat diese Rolle voll und ganz angenommen“, lobte Trainer Moe gegenüber dem norwegischen Fernsehsender „TV 2“. Möller Daehli selbst gibt sich indes bescheiden: „Ich bin zufrieden mit dem Niveau, auf dem ich spiele. Aber ich muss noch viel lernen und kann noch besser werden.“