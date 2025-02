Nach Rückkehr aus den USA: Ein Ex-Kiezkicker spielt jetzt europäisch

Es wäre einerseits albern zu behaupten, dass sein Ex-Klub ihn jetzt bestens gebrauchen könnte. Schließlich hatte der FC St. Pauli nie darüber nachgedacht, Leon Flach zurück auf den Kiez zu holen. Andererseits bekleidet der bald 24-Jährige genau die Position im zentralen Mittelfeld, auf der in Hamburg gerade wieder Notstand herrscht – und das auf hohem Niveau. Bei seinem neuen Verein hat es Flach auf Anhieb zum Startelf-Spieler gebracht.

Es ist hinlänglich bekannt, dass der gebürtige US-Amerikaner nach seinem Wechsel vom Kiez in sein Heimatland zu Philadelphia Union seinen Weg gemacht hat. 145 Einsätze seit April 2021 hatte Flach, der im Sommer 2016 vom VfB Lübeck nach Hamburg gekommen war, in der MLS und den Cupwettbewerben angehäuft. Nach Ablauf der vergangenen Saison und Auslaufen seinen Vertrages war der gebürtige Texaner in der Winterpause auf dem Markt. Und entscheid sich zu einem mutigen Schritt.

Ex-St. Paulianer Leon Flach jetzt bei Polens Meister aktiv

Die erste Liga Polens ist hierzulande nur sehr überschaubar populär. Als aber der amtierende Meister Jagiellonia Bialystok bei Flach anklopfte, wagte dieser den Schritt zurück nach Europa – und dürfte ihn nicht bereut haben. Denn es läuft nahe der belarussischen Grenze, es läuft bei Leon Flach.

Das könnte Sie auch interessieren: „Herz von St. Pauli“-Debatte auch in der Mannschaft

In der Tabelle der Ekstraklasa rangiert der amtierende Titelträger nur wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Rang zwei hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Lech Posen. Und in der Conference League haben die Polen schon mehr als einen Fuß in der Achtelfinal-Tür, nachdem das Playoff-Hinspiel bei Backa Topola in Serbien mit 3:1 gewonnen werden konnte. Flach stand dabei ebenso in der Anfangsformation wie in den bisherigen drei Ligaspielen des Jahres 2025.