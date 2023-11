Nach Pause in Elversberg: St. Pauli hofft auf Smith-Rückkehr gegen Hannover

Sie können einen schon so ein bisschen in den Wahnsinn treiben, die Adduktoren des Eric Smith. Immer wieder melden sie mehr oder weniger laut Bedenken an, sobald St. Paulis Schwede überdimensionierten Belastungen ausgesetzt wird. Und so ist der Einsatz des Chef-Strategen am Freitagabend gegen Hannover zwar nicht ausgeschlossen, sicher davon ausgehen kann man aber auch nicht.

Immerhin: Er stand wieder auf dem Trainingsplatz am Montagmittag, nachdem er den Trip nach Elversberg nicht mitgemacht hatte. In den ersten 45 Minuten mischte Smith mit, als wäre nichts gewesen. Vor den intensiven Spielformen aber klinkte sich der 26-Jährige aus, besprach sich noch kurz mit Chef-Physio James Morgan, drehte noch ein paar Runden und entschwand dann zwecks Behandlung in der Kabine.

Eric Smith konnte Teile des St. Pauli-Trainings absolvieren

Sah alles nach Plan aus, und der wird gewiss zum Ziel haben, Smith gegen 96 von der Kette zu lassen. Alles andere würde St. Pauli wohl auch vor ein größeres Problem stellen, in Jackson Irvine fehlt bekanntlich bereits ein Leistungsträger Gelb-gesperrt.

Smith hatte in dieser Saison vor Elversberg bereits die Partie in Paderborn verpasst. Auch da hatten sich die Adduktoren gemeldet, er konnte aber in der Woche drauf wieder ins Training einsteigen und war dann bis inklusive Schalke-Pokalspiel immer dabei.