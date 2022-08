„Song 2“ verspätet, lahme Ansagen: Misstöne an St. Paulis Millerntor

Beim FC St. Pauli sprechen sie so gerne vom Stadionerlebnis Millerntor. Auch wenn es in erster Linie um das geht, was auf dem Platz passiert: Beim Rahmen ist Luft nach oben. Das wurde beim Heimspiel gegen Paderborn besonders deutlich.

Ausgerechnet beim Stimmungshöhepunkt patzte die Stadion-Regie. Nach dem Last-Minute-Tor zum 2:2 ertönte ohrenbetäubender Jubel – aber kein Song 2. Da fehlt was! Merkten die Fans im Stadion, die TV-Zuschauer, der Sky-Reporter. Als der Stadionsprecher nach einer Weile das Tor durchsagte, wurde der Song abgespielt und die Stimme ging unter. Vergurkt. Kann mal passieren.

Panne beim St. Pauli-Tor-Song – Lahme Stadionansagen

Auffällig war bei diesem leidenschaftlichen Spiel aber auch, wie emotionslos und lahm viele der Durch- und Ansagen der Stadionsprecher:innen waren, teilweise mit monotoner Stimme abgelesen, fast heruntergeleiert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Blöd gelaufen“: Paqarada entschuldigt sich nach St. Paulis Spiel gegen Paderborn

Ganz neu ist das nicht, aber selten fiel es so auf. Einpeitscher oder Marktschreier möchte am Millerntor niemand. Aber etwas mehr Temperament und Verve täten dem St. Pauli-Sound gut.