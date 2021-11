Aus dem vergangenen Monat hat der FC St. Pauli einen braun-weiß-goldenen Oktober gemacht. Drei Siege plus das Remis bei Werder in der Liga, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal – eine großartige Bilanz! Und eine hervorragende Basis für das, was der Rest des Jahres bringen wird.

„Wir haben noch mal alles reingehauen“, sagte Luca Zander nach dem 1:1 in Bremen zum Abschluss der englischen Woche, beim Kapitän ging dagegen der Blick schon nach vorne: „Wir schauen jetzt auf unser nächstes Spiel gegen Sandhausen“, meinte Philipp Ziereis und wollte sich mit dem, was danach ansteht, noch gar nicht auseinandersetzen. „Damit sind wir bisher gut gefahren.“

St. Pauli muss in Nürnberg und Darmstadt und gegen Schalke ran

Kann man mit Fug und Recht so stehen lassen. Auch die Partie gegen die Kurpfälzer wird kein Selbstgänger, und nach der darauffolgenden Länderspielpause wird es richtig spektakulär.

Noch im November stehen nacheinander die hohen Auswärtshürden Darmstadt und Nürnberg an, ehe am ersten Dezember-Wochenende vermutlich das erste Samstagabendspiel wartet. Dann kommt der FC Schalke 04 ans Millerntor. Aber so weit mag man auf dem Kiez zurzeit noch nicht denken.