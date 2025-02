Nach BVB-Aus: So hart läuft es für Ex-St. Pauli-Juwel Moukoko an der Küste

2016 verließ er den FC St. Pauli, um sein Glück beim kommenden Kiezklub-Gegner (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) Borussia Dortmund zu finden. Nach acht Jahren war dort im Sommer Schluss für Youssoufa Moukoko, der BVB lieh ihn an OGC Nizza aus. Wie schlägt sich St. Paulis einstiges Supertalent dort?

Zunächst hatte Moukoko in Dortmund durchaus sein Glück gefunden. Ab 2020 absolvierte der Stürmer 76 Bundesliga-Spiele und schoss dabei 17 Tore für die Borussia. Zuletzt jedoch immer weniger – weswegen sich die Wege kurz nach Beginn der aktuellen Saison trennten.

Im September schoss Moukoko seine einzigen Nizza-Tore

Moukoko zog es als Leihspieler an die Cote d’Azur, in Katalogen von Reisebüros etwas höher gehandelt als die Westfalenmetropole Dortmund. Für den Olympique Gymnaste Club läuft es gut: Nach Platz fünf im Vorjahr sind die Südfranzosen aktuell Dritter und damit auf Kurs Champions League. Des einen Freud, des anderen Leid: Für Moukoko läuft es nicht so gut.

Zwar kommt er auf elf Einsätze in der Ligue 1, stand dabei aber insgesamt nur 199 Minuten auf dem Rasen. Nur im Oktober in Nantes (1:1, 68 Minuten) und im September gegen St. Etienne (8:0, 62 Minuten) stand er länger auf dem Platz. Beim Schützenfest gegen St. Etienne gelangen ihm auch seine beiden einzigen Saisontreffer.

Ist Moukoko bald zurück bei St. Pauli-Gegner Dortmund?

Lange her. In den letzten drei Partien, allesamt Siege für Nizza, saß Moukoko auf der Bank oder stand gar nicht im Kader. Die Europa League, in der Moukoko regelmäßig zum Einsatz kam, war ein Desaster für den ganzen Verein: OGC gewann keines seiner acht Spiele und wurde 35. unter 36 Teilnehmern.

Das könnte Sie auch interessieren: Traumtor im Hinspiel gegen den BVB: Smith mit Rezept gegen St. Paulis Flaute

Anhaltende Diskussionen um sein Alter – 20, wie im Spielerpass, oder 24? – belasten Moukoko zudem. Im Sommer soll er nach Dortmund zurückkehren, doch daran bestehen derzeit erhebliche Zweifel.