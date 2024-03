Dzwigala bleibt! „St. Pauli ist zu unserer zweiten Heimat geworden“

Schon am Montag hatte die MOPO berichtet, dass da bald was Offizielles kommen würde, tags darauf war es dann soweit: Am späten Nachmittag verkündete der FC St. Pauli offiziell die Vertragsverlängerung mit Adam Dzwigala.

Es war ihm eine Herzensangelegenheit, das wird auch aus den Worten des Polen in der offiziellen Pressemitteilung deutlich. „Hamburg und der FC St. Pauli sind für meine Familie und mich zu unserer zweiten Heimat geworden“, wird der 28-Jährige zitiert, der seit Dezember 2020 an der Elbe zu Hause ist und sich längst enorm wohl fühlt beim Kiezklub. „Ich habe hier die Möglichkeit, mich in einem ambitionierten Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Deshalb freue ich mich sehr darüber, den erfolgreichen gemeinsamen Weg fortzusetzen.“

Adam Dzwigala ist beim FC St. Pauli „immens wichtig“

Dzwigalas interner Status ist unbestritten, das stellt auch Andreas Bornemann heraus. „Adam ist ein immens wichtiger Teil des Teams“, sagt der Sportchef. „Er ist absolut zuverlässig und bringt immer seine Leistung, wenn er gebraucht wird. Seine Bedeutung für uns geht weit über die Rolle eines Backups hinaus, darum sind wir sehr glücklich, ihn weiterhin bei uns in der Mannschaft zu wissen.“

Dem kann der Trainer nur beipflichten. „Adam ist ein absoluter Musterprofi, der alles für den Erfolg des Teams tut“, lobt Fabian Hürzeler. Der Defensiv-Allrounder habe seine Stärken nicht nur im Spiel gegen den Ball, sondern auch im Spielaufbau. „Mit seiner Flexibilität und dem taktischen Verständnis, das er mitbringt, passt er sehr gut zu unserer fußballerischen Identität.“