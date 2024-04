„Musste darunter leiden“: Hartel findet nach Großchance ein besonderes Frust-Ventil

In den vergangenen Wochen war ihm so gut wie alles gelungen. Was Marcel Hartel auch anstellte mit seinen feinen Füßen – es war von Erfolg gekrönt. Bei der bitteren, weil unnötigen Niederlage in Karlsruhe war das anders. In der Nachspielzeit hatte St. Paulis Topscorer den 2:2-Ausgleich auf dem Fuß, doch er vergab die Großchance und ließ seinem Frust auf für ihn ungewohnte Weise Lauf – mit Materialschaden.

Hartel ist keiner, der schnell ausrastet und auf dem Platz zu verbalen oder körperlichen Ausbrüchen neigt. Doch im intensiven und emotionalen Wildpark-Duell brauchte der 28-Jährige ein Ventil, um seinem Ärger Luft zu machen, nachdem seine Direktabnahme nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbeigesegelt war.

Hartel verrät: „Mein Trikot musste darunter leiden“

„Das wurmt absolut“, bekannte Hartel, der Saisontreffer Nummer 16 verpasste, aber mit der perfekten Ecke zu Jackson Irvines zwischenzeitlichem 1:1-Ausgleich seinen elften Assist verbucht hatte. Mit einem Lächeln verriet er: „Mein Trikot musste darunter leiden.“ Er hatte es zerrissen.

Hartel haderte mit sich. „Es war knapp. Ich hätte ihn liebend gerne reingemacht. Es sollte halt leider nicht so sein.“ Kann passieren. Es war ein anspruchsvoller Volleyschuss.

Die vergebene Chance kostete ein Trikot. Sie kostete St. Pauli im Endeffekt auch einen verdienten Punkt – aber das wird die Kiezkicker nicht die Bundesliga kosten. Da sind sich alle im Lager der Braun-Weißen einig.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach „medizinischem Notfall“: Sorgen um einen St. Pauli-Fan

„Wir haben in der Saison gezeigt, dass wenn wir mal ein nicht so gutes Spiel machen, uns davon nicht unterkriegen lassen, sondern in der Woche darauf ein ganz anderes Gesicht zeigen“, sagt Hartel und ist sich sicher: „Das wird auch diesmal so sein.“