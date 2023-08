Muss St. Pauli ohne Kapitän Irvine gegen Düsseldorf ran?

Muss der FC St. Pauli am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auf seinen Kapitän verzichten? Ausgeschlossen ist das nicht bei einem Blick auf das, was sich in den vergangenen beiden Tagen auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße abgespielt hat.

Dienstag war Jackson Irvine gar nicht und Mittwoch nur für ein paar Läufe auf dem Platz. Ihn plagen muskuläre Probleme, ebenso wie seinen australischen Landsmann Connor Metcalfe, der ebenfalls aussetzen musste. Ob er bis Samstag einsatzfähig wird, bleibt abzuwarten.

Werden Irvine und Metcalfe fit für Düsseldorf?

Ähnliches gilt für Metcalfe, der sich auf den Außenbahnen einen Konkurrenzkampf mit Oladapo Afolayan liefert, gegen Kaiserslautern (2:1) jedoch in der Startelf keine Eigenwerbung betreiben konnte. Da kommen die körperlichen Probleme natürlich ziemlich ungelegen.

Trainer Fabian Hürzeler sagte am Donnerstag, dass beide Australier wieder mittrainieren sollen.