Immer wieder hatte St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler das „Wir-Gefühl statt Ich-AG“ als wichtigsten Schlüssel für die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga ausgemacht. Doch trotz der gesamtmannschaftlichen Leistung gab es in dieser Saison auch beim FC St. Pauli einzelne Spieler, die aus der Menge hervorstachen. Ein Blick auf die MOPO-Noten der Saison zeigt: Kaum ein Kiezkicker fällt wirklich ab – dafür aber ragt einer besonders hervor. Und der ist nicht gerade der auffälligste Akteur auf dem Rasen.

Schließlich waren es zumeist vor allem Marcel Hartel (mit vier Millionen Euro der Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader) oder Jackson Irvine (vom Fachmagazin „Kicker“ als bester St. Pauli-Spieler der Saison gekürt), die nach einzelnen Spielen hervorgehoben wurden. Über die gesamte Saison hinweg konstant zeigte sich aber vor allem einer: Abwehrchef Hauke Wahl.

Hauke Wahl führt St. Pauli-MOPO-Ranking der Saison an

Der 30-Jährige, der zu Saisonbeginn von Holstein Kiel auf den Kiez gewechselt war, führt das MOPO-Ranking mit einer Saison-Durchschnittsnote von 2,64 deutlich an. Und das liegt nicht daran, dass er oft besonders hervorstach: Nicht ein einziges Mal hatte Wahl die MOPO-Note 1 erhalten – am 12. Spieltag in Elversberg gab’s die Note (1,5). Weil er aber gleich elfmal die MOPO-Note 2 und nur einmal schlechter als eine 4 bekam (lediglich am 10. Spieltag in Paderborn gab’s die MOPO-Note 5), führt Wahl das Ranking zum Saisonende an.

Bemerkenswert: Der Innenverteidiger, der auch in der Rückrunde der notenbeste St. Pauli-Profi war und nur ein einziges Pflichtspiel (Gelb-Rot-Sperre) verpasste, hatte nach der Hinrunde noch auf Platz fünf des St. Pauli-Rankings gelegen. Im Winter nämlich führte Eric Smith das Ranking vor Hartel an, beide aber konnten in der zweiten Saisonhälfte nicht ganz an ihre Leistungen anknüpfen. Hartel (Hinrunden-Schnitt: 2,47) verschlechterte sich in der Rückrunde auf einen Notenschnitt von 3,06, für Smith (Hinrunden-Schnitt: 2,37) ging’s sogar um eine ganze Note runter auf 3,40. Entsprechend belegt das Duo mit MOPO-Saisondurchschnittsnoten von 2,73 und 2,74 nur die Ränge zwei und drei hinter Wahl..

St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine landet auf Platz sieben

Nach Elias Saad (MOPO-Durchschnittsnote 2,78), Oladapo Afolayan (2,90) und Philipp Treu (2,93) schaffte es Meister-Kapitän Irvine (2,97) im MOPO-Ranking auf Platz sieben. Der Australier spielte fast immer grundsolide, erhielt nur zweimal eine schlechtere MOPO-Note als 4 – aber eben auch nie besser als eine Zwei. Gleiches gilt für Lars Ritzka (3,00; Platz 9), der sogar nie im Fünferbereich bewertet wurde – sich aber auch nur einmal die MOPO-Note 1,5 verdienen konnte.

Auf dem geteilten letzten Platz in der Saisonbewertung des FC St. Pauli landeten die beiden Defensivakteure Karol Mets und Manolis Saliakas – was angesichts ihrer MOPO-Durchschnittsnote 3,26 allerdings mitnichten ein schlechtes Zeugnis ist.

Alle MOPO-Noten der Saison für St. Pauli im Überblick

Spieler Bewertete

Spiele Durch-

schnittsnote 1. Hauke Wahl 36 2,64 2. Marcel Hartel 37 2,73 3. Eric Smith 29 2,74 4. Elias Saad 30 2,78 5. Oladapo Afolayan 29 2,90 6. Philipp Treu 20 2,93 7. Jackson Irvine 29 2,97 8. Johannes Eggestein 30 2,98 9. Lars Ritzka 20 3,00 10. Nikola Vasilj 34 3,01 11. Connor Metcalfe 24 3,23 12. Karol Mets 36 3,26 Manolis Saliakas 35 3,26

MOPO-Noten der St. Pauli-Profis mit weniger als 15 Einsätzen

Spieler Bewertete

Spiele Durch-

schnittsnote Carlo Boukhalfa 1 2,50 Aljoscha Kemlein 13 3,12 David Nemeth 5 3,40 Adam Dzwigala 9 3,50 Andreas Albers 6 3,58 Sascha Burchert 4 3,75 Danel Sinani 3 3,83 Etienne Amenyido 3 4,00 Maurides 1 4,50 Simon Zoller 1 4,50

Bewertet wurden alle 38 Pflichtspiele des FC St. Pauli in der Saison 2023/24 (darunter 34 Ligaspiele sowie vier DFB-Pokal-Partien), in denen ein Spieler mindestens 30 Einsatzminuten absolviert hatte. Im MOPO-Ranking sind Spieler mit weniger als 15 bewerteten Einsätzen nicht berücksichtigt.