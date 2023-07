Mitten in der Fankurve! St. Pauli-Profi wird plötzlich zum Ultra

Das Testspiel des FC St. Pauli am Samstag gegen Hapoel Tel Aviv (3:0) war kein normales. Und das in mehrfacher Hinsicht. Mit den Israelis gastierten echte Freunde des Kiezklubs am Millerntor, auch die aktive Fanszene war in der Südkurve zugegen – und durfte ein prominentes Gesicht aus der Mannschaft begrüßen.

So postete der Kiezklub nach dem Spiel auf seinem Twitter-Account ein Foto, das Stürmer Maurides ganz vorne am Zaun unter den Ultras zeigte. Ganz offensichtlich hatte sich der Brasilianer unter den harten Fan-Kern gemischt.

FC St. Pauli: Ultras begrüßen Stürmer Maurides in der Kurve

Ob Maurides erst nach dem Test in die Kurve ging oder ob er auch schon das Spiel mit den Anhängern verfolgt hat, ist nicht geklärt. Zu sehen war der Angreifer jedenfalls im Fan-Shirt und mit St. Pauli-Schal – eben wie ein echter Fan aus der Kurve.

Ein Erlebnis, das Maurides offenbar äußerst gut gefallen hat. In einer Instagram-Story bezeichnete er den Blick aus der Kurve als „die beste Erfahrung meines Lebens.“

Maurides verleiht seiner Freude über das Erlebnis in St. Paulis Südkurve per Instagram-Story Ausdruck. Instagram/mauridesroque Maurides verleiht seiner Freude über das Erlebnis in St. Paulis Südkurve per Instagram-Story Ausdruck.

Seit Ende März fehlt der Brasilianer aufgrund einer Knieverletzung. Und wie wäre die Zeit der Spielunfähigkeit besser genutzt, als durch das Schließen neuer Verbindungen unter den treuesten Anhängern.