Im spannenden Aufstiegskampf der Zweiten Liga will der FC St. Pauli im am Sonntag gegen Hannover 96 die nächsten drei Punkte holen. Hinter den Kulissen wird fleißig am Kader für die Saison gebastelt. Mit Erfolg. Vier Tage vor dem Spiel hat der Kiezklub die Verpflichtung des Australiers Connor Metcalfe bekannt gegeben.

Der 22-jährige Nationalspieler gilt als eines der größten Talente seines Landes. Er wird der zweite Profi vom fünften Kontinent bei St. Pauli nach Landsmann Jackson Irvine, der voll eingeschlagen hat.

Der Kiezklub schafft Fakten, diesmal aktiv. Nach dem frühzeitig bekanntgegebenen Abschied von Eigengewächs Finn Ole Becker (wechselt im Sommer ablösefrei nach Hoffenheim) rüsten die Braun-Weißen im Mittelfeld nach.

Metcalfe wechselt zur Saison 2022/23 vom australischen Meister Melbourne City FC, aktuell Tabellenzweiter der A-League. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Metcalfe dürfte jedoch einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten.

FC St. Pauli: Australier Connor Metcalfe kommt zur Saison 2022/23

„Wir freuen uns darüber, dass wir schon frühzeitig einen ersten Schritt in unserer Kaderplanung für die nächste Saison gehen können“, sagt St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann. „Mit Connor Metcalfe konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der schon in jungen Jahren über Spielpraxis auf hohem Niveau verfügt, gleichzeitig aber noch eine Menge Potenzial zur Weiterentwicklung mitbringt.“

Für Melbourne City FC, aus dessen Nachwuchs-Akademie Metcalfe sich 2017 ins Profi-Team gespielt und dort zum Leistungsträger entwickelt hat, absolvierte der 1,83 Meter große Linksfuß bislang 62 Pflichtspiele in der Liga und Cup-Wettbewerben (acht Tore, sechs Assists).

Connor Metcalf machte zwei Länderspiele für Australien

2021 wurde Metcalfe eine besondere Ehre zuteil: Er wurde mit der Harry-Kewell-Medal, einer Medaille für den besten australischen Spieler unter 23 Jahren, ausgezeichnet – als damals 21-Jähriger.

Für die australische Nationalmannschaft hat der Blondschopf im Juni 2021 beim 5:1-Sieg gegen Chinese Taipeh debütiert und bislang zwei Länderspiele gemacht. Bei den jüngsten WM-Qualifikationsspielen der „Socceroos“ gegen Vietnam und Oman war er im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

St. Pauli-Trainer Timo Schultz freut sich auf Metcalfe

„Connor Metcalfe kann verschiedene Positionen im zentralen Mittelfeld ausfüllen und wird uns zur kommenden Saison mehr Alternativen und Flexibilität verschaffen“, so der Coach. „Er ist noch jung und wir werden ihm nach seinem Wechsel sicher etwas Zeit geben müssen, um sich zu akklimatisieren.“

Helfen soll Metcalfe dabei sein Landsmann. Schultz: „Dass er mit Jackson Irvine bei uns einen Mitspieler aus der Nationalmannschaft wiedertrifft, wird ihm die Eingewöhnung aber sicher erleichtern.“