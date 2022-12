Er arbeitet weiter konsequent auf den Aufstieg hin. Und wenn der nicht mit dem FC St. Pauli gelingt, dann muss man aus Sicht des Kiezklubs befürchten, Daniel-Kofi Kyereh im Sommer an einen sicheren Erstligisten zu verlieren.

Der unglückliche Verlauf des Afrika-Cup-Turniers mit Ghana ist vergessen, die in diesem Zeitraum erlittene Verletzung auskuriert. Seitdem absolvierte der 25-Jährige fünf Pflichtspiele, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Sein Doppelpack am Samstag gegen den Karlsruher SC war bereits der zweite dieser Saison (zuvor bereits beim 3:1 gegen Sandhausen) und der dritte im St. Pauli-Trikot nach dem beim 2:2 der Vorsaison in Bochum.

Sogar einer wie Schweinsteiger hat St. Paulis Kyereh inzwischen auf dem Zettel

Auch am Dienstag beim Pokal-K.o. in Berlin hatte Kyereh getroffen. Und wenn einer wie ARD-Experte Bastian Schweinsteiger erzählt, er würde den Weg des gewieften Zockers schon länger verfolgen, dann kann man ahnen: Ex-„Schweini“ ist da sicher nicht der einzige.

„Seine Leistung war hervorragend“, lobte Timo Schultz seinen Schützling und bezeichnete Kyereh als „Zweitliga-Spitzenklasse“. Daraus aber einen bevorstehenden Wechsel abzuleiten, ging dem Coach zu weit.

„Wir werden den Rest der Saison und die Sommerpause abwarten“, sagte Schultz, dem die Gepflogenheiten des Geschäfts natürlich geläufig sind: „Ich bin nicht blauäugig, aber ich glaube, er fühlt sich wohl hier und würde gerne bleiben.“