Hartnäckige Rückenbeschwerden plagen St. Paulis Simon Zoller, für den nur 37 Zweitliga-Einsatzminuten in drei Spielen für den Kiezklub zu Buche stehen. Der Stürmer erklärt im MOPO-Gespräch, wie er das ändern will und was er in Hamburg vorhat.

Am 28. Oktober 2023 war die Fußball-Welt von Simon Zoller für ein paar Augenblicke in Ordnung. Der eingewechselte Stürmer hatte gegen Karlsruhe gerade das vermeintliche 2:1 erzielt – doch wegen eines vorherigen Fouls von Elias Saad wurde sein Treffer nicht anerkannt.

Der von Verletzungspech geplagte Routinier arbeitet in Benidorm an einer erfolgreichen Rückrunde, in der er nicht nur sein Premieren-Tor für die Kiezkicker feiern will.

„Es ist kein Geheimnis, dass es sportlich besser geht“, bilanziert der angehende Vater im Gespräch mit der MOPO. Der FC St. Pauli konnte ihn Anfang September überraschend verpflichten, nachdem ein Transfer vom VfL Bochum zu Fortuna Düsseldorf in vorletzter Minute gescheitert war. Als der Last-Minute-Transfer perfekt war, sagte Sportchef Andreas Bornemann, Zoller sei „das letzte Puzzleteilchen“ in St. Paulis Kader.

Vor allem der Rücken macht Zoller zu schaffen

Im braun-weißen Hinrunden-Puzzle war der 32-Jährige allerdings eher eines von vielen Teilen blauer Himmel, von dem man sehr lange nicht so genau weiß, wo es eigentlich hingehört. Hartnäckige Rückenbeschwerden plagten und plagen Zoller, für den nur 37 Zweitliga-Einsatzminuten in drei Spielen zu Buche stehen – darunter die 24 Minuten gegen Karlsruhe, in denen Philipp Treu dann das 2:1-Siegtor erzielte. Kurz darauf streikte der Rücken wieder.

„Alle unterstützen mich 100-prozentig, auch wenn ich noch keine 100 Prozent geben kann“, sieht sich Zoller trotz der sportlichen Misere gut aufgehoben: „Ich bin froh, dass wir auf einem guten Weg sind.“ Diesen Weg geht er auch eigenständig. Zwischen Weihnachten und Neujahr rackerte er in der Endo-Klinik: Stabilitätstraining, viele Läufe, die Grundlagenarbeit eines Profis, der wieder voll fit werden will. In Benidorm wird er wohl auch am trainingsfreien Montag auf dem Platz stehen und sein Programm absolvieren. „Ich brauche viele Einheiten, um die Grundlage für eine gute Rückrunde zu schaffen“, sagt Zoller.

Für Bochum schoss er in vier Jahren 29 Tore, das letzte im August im DFB-Pokal in Bielefeld. „Ich bin mir sicher, dass das eine oder andere Tor dazu kommen wird“, ist Zoller optimistisch, auch bald für Braun-Weiß zu treffen: „Trainer und Mannschaft machen mir keinen Druck, weil sie sehen, dass ich die Sache ehrgeizig und professionell angehe.“ Dazu gehört seit knapp fünf Jahren auch eine vegane Ernährung. „Aus gesundheitlichen Gründen“, erklärt Zoller: „Das tut mir sehr gut. Schlaf und Regeneration haben sich seitdem sehr verbessert.“

Zoller geht bei St. Paulis aus seiner Komfortzone

Der gebürtige Friedrichshafener ist fast sein halbes Leben Fußballprofi, im November 2010 bestritt Zoller sein erstes Zweitliga-Spiel für Karlsruhe in Osnabrück. Eine besondere Erinnerung hat er an einen Freitagabend im April 2014. „Mit Kaiserslautern war ich schon vor knapp zehn Jahren am Millerntor“, erzählt Zoller: „Danach hatte ich immer den leisen Wunsch, dort zu spielen.“

Der wurde im vergangenen Spätsommer laut, als sich sein Wechsel zu Fortuna Düsseldorf zerschlagen hatte. „Nach dem ersten Gespräch mit Trainer Fabian Hürzeler habe ich das Verlangen gehabt, meine Komfortzone zu verlassen“, berichtet der Stürmer: „Sein Fußball ist einfach anders als das, was ich in meinen Jahren als Profi bisher erlebt habe. Es ist sehr, sehr komplex, macht aber Spaß, weil es sehr fordernd ist.“

Die Umsetzung des Hürzeler-Fußballs hat er meist von außen verfolgt. Was sich ändern soll. Schließlich wäre Zoller als jahrelanger Knipser ideal geeignet, die Effektivität der braun-weißen Offensive entscheidend zu erhöhen. Ein unverwechselbares Puzzleteil, mit dem man anfängt und um das herum das große Bild entsteht.

St. Paulis Nummer sechs ist optimistisch: „Wir sind als Mannschaft extrem gefestigt. Fabi und das Trainerteam sind akribisch und brutal ehrgeizig. Und es gibt für die 2. Liga eine Menge herausragender Spieler im Kader.” In der Rückrunde will Zoller einer von ihnen sein.