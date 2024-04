Mehr St. Pauli-Fans als üblich: Das steckt hinter dem Fan-Plus gegen Elversberg

Nicht jeder Zweitligist verfügt über eine solch umfangreiche Fan-Base wie der FC St. Pauli. Bei der SV Elversberg gibt es diesbezüglich noch Entwicklungspotenzial, was dazu führt, dass die Gäste am Sonntag nur von einigen hundert Anhänger:innen unterstützt werden. Und weil das schon länger klar war, bedeutet dies auch, dass sich die Kiezkicker über noch mehr eigenen Support freuen dürfen.

Die von der SVE nicht abgesetzten Karten, sogenannte „Rückläufer”, waren schon zum offiziellen Verkaufsstart für Mitglieder am 20. März wieder in Hamburg angekommen und somit regulär in den Vorverkauf und sämtlich weggegangen. Ergo wird es am Sonntag auch keine Tageskasse geben, das Millerntor ist ausverkauft.

Das könnte Sie auch interessieren: „Vermeintlich fremd“: St. Pauli-Fans werfen Polizei rassistische Kontrollen vor

Schon beim letzten Heimspiel gegen Paderborn hatte St. Pauli knapp die Hälfte der Stehplätze im Gästebereich heimseitig verkaufen können.