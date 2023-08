Medic weg, Mets gesperrt: Das sagt Hürzeler zu St. Paulis Abwehr-Notstand

Es gehört zu den altbekannten Floskeln, dass das Fußballgeschäft ein schnelllebiges sei. Manchmal aber nimmt die Entwicklung dermaßen an Fahrt auf, dass selbst ausgebuffte Profis wie jene des FC St. Pauli davon überrannt werden: Am Freitagmorgen konnte Coach Fabian Hürzeler in Sachen Innenverteidiger noch auf ein schier überfülltes Reservoir zurückgreifen. Seit Samstagnachmittag herrscht allerdings nahezu Notstand.

Jakov Medic wusste gar nicht mehr, wohin mit all den Emotionen. Am Sonntagmorgen wurde sein Transfer nach Amsterdam offiziell, am Nachmittag spielte er bereits im Test gegen Borussia Dortmund (1:3) und schrieb bei Instagram: „Ein Traum wurde war. Ich bin so stolz, das Trikot von Ajax tragen zu dürfen.“ Und schließlich gab es noch eine Nachricht an die Fans des FC St. Pauli, in der er sich für „zwei unglaubliche Jahre“ bedankte und versicherte: „Ich werde den Verein und die Fans immer in meinem Herzen behalten.“

St. Paulis Karol Mets zwei Spiele gesperrt

Mit dem Kroaten ging ein unumstrittener Stammspieler, mit Karol Mets sah gegen Fortuna Düsseldorf ein zweiter die Rote Karte. Der Este erhielt für seinen Tritt gegen Fortunas Niemiec die erwarteten zwei Spiele Sperre, wird ergo in Fürth und gegen Magdeburg fehlen. Weil Adam Dzwigala wegen einer kleineren Blessur zuletzt knapp zwei Wochen Trainingspause hatte, wurde aus einem Quintett an Innenverteidigern binnen kurzer Zeit ein Duo: Hauke Wahl und David Nemeth.

Wahl war am Samstag für Medic ins Team gerückt und lieferte ein Debüt ab, das nicht nur, aber auch dem Coach sehr gefiel. „Er hat gezeigt, dass er ein absoluter Qualitätsspieler ist“, sagte Hürzeler über den ehemaligen Kieler. „Dass er eine unfassbare Ruhe am Ball hat, dass er Situationen gut auflösen kann.“ Der 29-Jährige sei nicht nur als Spieler sehr wichtig, „sondern auch als Führungspersönlichkeit für mich, weil ich den Menschen Hauke Wahl sehr schätze“.

St. Pauli setzt auf David Nemeth und Adam Dzwigala

Und auch auf Nemeth, im Sommer 2022 von Mainz 05 geholt, hält der Trainer große Stücke. „Ich glaube, dass er vor seiner Verletzung extrem gut war“, sagte Hürzeler über den Österreicher, dessen Schambeinentzündung dankenswerterweise Geschichte ist. Der 22-Jährige hat die komplette Vorbereitung ohne Einschränkung absolvieren und vor zehn Tagen bei der U23 gegen Jeddeloh Spielpraxis sammeln können.

Und dann deutet es sich an, dass Adam Dzwigala heute wieder komplett ins Mannschaftstraining wird einsteigen können. „Er hat in der letzten Saison gezeigt, wie wertvoll er für das Team ist“, sagte Hürzeler über den Polen, der bei Braun-Weiß immer verlässlich geliefert hat, wenn er gebraucht wurde.

Daher ist beim Kiezklub niemandem bange, zumal Mets trotz des Platzverweises am Samstag im DFB-Pokal-Spiel bei Atlas Delmenhorst einsatzberechtigt ist. Und so fällt Hürzelers Fazit kurz und knapp aus: „Wir werden das auffangen können.“