Es gibt durchaus auch Sympathien zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. Außergewöhnlich hoch ist auch die Anzahl der Profis, die für beide Vereine ihre Schuhe schnürten. Beginnend mit Hansi Bargfrede in den 1980ern bis hin zu Johannes Eggestein heute stellt die MOPO 15 Protagonisten heraus, die sowohl an der Elbe als auch an der Weser ihre Fußabdrücke hinterließen.