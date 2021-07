Um 12.47 Uhr tauchte er ab – zur ersten Parade im Trainingsspiel an der Kollaustraße. In Abwesenheit des aus privaten Gründen abstinenten Nachwuchs-Schlussmannes Jesper Heim, der aktuell das Keeper-Trio der Kiezkicker komplettiert, musste St. Paulis Torwarttrainer Mathias Hain am Mittwoch selbst ran und sich für eine gute halbe Stunde seine weißen Handschuhe überstreifen.

Mit Nikola Vasilj und Dennis Smarsch waren zwar zwei Torhüter dabei an der Kollau, allerdings fand die Übungspartie auf drei Tore statt, um viele Spielverlagerungen zu ermöglichen.

Mathias Hain mit erfolgreichem Comeback im Tor

Und so war Hain, der seine aktive Karriere beim Kiezklub vor zehn Jahren beendete, gefordert gegen Simon Makienok, Maximilian Dittgen und Co. Und er lieferte. Wie in alten Zeiten. Der 48-Jährige coachte, kommunizierte („Wenn’s nicht anders geht, dann geh‘ mit dem Gegenspieler mit. Aber eigentlich musst du ihn übergeben!“) und rettete gleich zweimal rettete gegen Dittgen.

Am Ende der Einheit – und das hatte er Jungspund Dennis Smarsch voraus – ging er sogar ohne Gegentor vom Platz. Gelungenes Comeback. Am Donnerstag soll Jesper Heim aber wieder dabei sein.