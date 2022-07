In letzter Sekunde: Burgstaller bewahrt Rapid Wien vor Pokal-Blamage

Nicht nur in Deutschland stand am Wochenende der Pflichtspiel-Auftakt an, auch andernorts ging es erstmals in dieser Saison um Zählbares. Dabei machte ein alter Bekannter das, was er auch beim FC St. Pauli in beeindruckender Manier getan hat.

Rapid Wien bekleckerte sich in der ersten Runde des österreichischen Pokal-Wettbewerbs wahrlich nicht mit Ruhm, konnte sich aber auf einen prominenten Rückkehrer verlassen: Guido Burgstaller erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer beim Regionalligisten Treibach. Erheblich deutlicher machte es Philipp Ziereis mit dem Linzer ASK, beim SC Schwaz gab es einen 9:1-Kantersieg.

Burgstaller rettet Rapid, Ex-St. Paulianer Viet mit Startelf-Debüt für Regensburg

Unterdessen feierte Christian Viet sein Startelf-Debüt beim SSV Jahn Regensburg, und das sehr erfolgreich. Mit 2:0 besiegten die Domstädter bekanntlich den SV Darmstadt 98, Ex-Kiezklub-Keeper Dejan Stojanovic hielt dabei seinen Kasten sauber. Viet wurde nach 62 Minuten beim Stand von 1:0 ausgewechselt.

In der MLS gewann derweil Leon Flach mit dem Tabellendritten Philadelphia Union 2:1 gegen New England Revolution. Ryo Miyaichi kam mit Spitzenreiter Yokohama F. Marinos bei Sagan Tosu nicht über ein 2:2 hinaus, Svend Brodersen arbeitet eine Liga tiefer mit Yokohama FC weiter am Wiederaufstieg. Gegen JEF United Chiba gab es einen 4:0-Erfolg.