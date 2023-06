Man traute ihm die Bundesliga zu: Ex-St. Pauli-Talent feiert Aufstieg in Skandalspiel

Er kam einst zum FC St. Pauli – und man traute ihm die Bundesliga zu. Seit Sonntagnachmittag ist Sebastian Maier zumindest wieder drittklassig: Mit der SpVgg Unterhaching gewann der 29-Jährige auch das skandalträchtige Relegations-Rückspiel gegen Energie Cottbus, das wegen Ausschreitungen der Gäste-Fans kurz vorm Abbruch stand, mit 2:0. In der Lausitz hatten Maier und Co. bereits mit 2:1 gesiegt.

Für keinen anderen Verein absolvierte der spielintelligente Mittelfeldspieler so viele Partien wie für den Kiezklub. Im Sommer 2013 war er von 1860 München gekommen und schrieb sich am Millerntor gleich mal ins Stammbuch. Am fünften Spieltag wurde er beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden in der 88. Minute eingewechselt, um mit seinem ersten Ballkontakt und einem herrlichen Freistoß nur eine Minute später den 2:1-Siegtreffer zu markieren.

Für St. Pauli absolvierte Sebastian Maier die meisten Spiele

Insgesamt 74 Einsätze in Braun und Weiß hatte Maier angehäuft, als sich am Ende der Saison 2015/16 die Wege trennten. Der ultimative Durchbruch war ihm – auch aus Verletzungsgründen – verwehrt geblieben. In der Folge versuchte er bei Hannover 96 und dem VfL Bochum einen neuen Anlauf, ohne sich allerdings irgendwo final durchsetzen zu können.

Also zog es ihn zurück in die bayerische Heimat. Zunächst zu Türkgücü München, nach dem Aus des Vereins zog es ihn schließlich zu Sandro Wagner nach Unterhaching in die Regionalliga. Dort war er sofort Stammspieler, kam in der abgelaufenen Serie auf zwei Treffer und 15 Vorlagen. Beim Hinspiel in Cottbus war Maier spät eingewechselt worden, beim zweiten Duell stand er in der Startelf.