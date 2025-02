Es war nur ein Jahr und ist schon ein paar Tage her. Dennoch wird das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag für David Nemeth eine Reise in die Vergangenheit und zurück zu alten Kumpels. Einem von ihnen wird St. Paulis Innenverteidiger im Lauf der Partie vermutlich recht häufig begegnen.

In der Saison 2021/22 stand der Österreicher im Kader der Mainzer, ehe er bekanntlich auf den Kiez transferiert wurde. Immerhin: Seine ersten sieben Bundesligapartien absolvierte der 23-Jährige für den FSV, und aus der damaligen Zeit sind durchaus noch alte Weggefährten vorhanden. „Es sind schon noch ein Paar da, mit denen ich mich gut verstanden habe“, sagte Nemeth. Jonny Burkhardt, Paul Nebel – „alles super Typen, auf die freue ich mich schon“.

St. Paulis David Nemeth lobt Mainzer Burkhardt in höchsten Tönen

Nur Spaß am Spiel soll vor allem Burkhardt nicht bekommen. Der 24-Jährige ist so etwas wie die Mainzer Lebensversicherung, erzielte in 18 Partien 13 Treffer, legte drei auf. Am vergangenen Sonntag beim 2:0 in Heidenheim war der Blondschopf einmal mehr entscheidender Mann, traf zum 1:0 und leistete die Vorarbeit beim zweiten Tor. Die 0:3-Klatsche im Hinspiel wird St. Pauli ebenfalls nicht vergessen haben, da netzte der Kapitän des Gegners doppelt.

Hier bleibt St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj im Duell mit Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt Sieger. IMAGO / Lobeca Hier bleibt St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj im Duell mit Mainz-Stürmer Jonathan Burkardt Sieger.

„Jonny läuft vorne einfach alles an, ist vielleicht nicht der Größte, aber extrem kompakt. Er kann gut die Bälle sichern und hat einfach vorm Tor die Qualität sowie einen enormen Speed“, lautete die fast schon ehrfürchtige Beschreibung Nemeths über den Kontrahenten. Aber wie will, wie kann man ihn verteidigen? „Wir werden es so gut wie möglich wieder gemeinsam machen da hinten“, kündigte Nemeth an. „Wenn einer überspielt ist, kommt der Nächste.“

Doch der FSV ist natürlich nicht nur Burkhardt, sondern „eine sehr gute Mannschaft, sehr kompakt mit einem super Umschaltspiel“. Die vielen wendigen und schnellen Spieler gelte es, „so gut wie möglich zu verteidigen. Ich glaub, es wird wieder ein extremer Kampf, in den wir alles reinhauen werden“. Das soll der entscheidende Unterschied zur Erstbegegnung werden: „Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an in den Zweikämpfen drin sind.“