Mainz – St. Pauli im Liveticker: Beendet die Blessin-Elf ihre Durststrecke?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli wartet seit drei Spielen auf einen Sieg und reist nun ins Rheinland. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen den SC Freiburg stehen die Kiezkicker unter Zugzwang. Eine weitere Pleite könnte sie weiter in den Abstiegskampf hineinziehen. Gegner FSV Mainz 05 steht in dieser Saison überraschend gut da, grüßt seit dem 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim am letzten Sonntag sogar von Platz sechs. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker