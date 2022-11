Karlsruhe – St. Pauli 4:4: Schlussphase im Wildpark – gibt es noch einen Gewinner?

Gelingt dem FC St. Pauli noch ein versöhnlicher Jahresabschluss? Nach vier sieglosen Spielen in Serie sind die Kiezkicker auf Rang 15 abgerutscht – zu Tabellenschlusslicht Bielefeld beträgt der Abstand nur noch zwei Zähler. Beim 0:0 gegen Holstein Kiel unter der Woche enttäuschten die „Boys in Brown“ über weite Strecken – gegen den Karlsruher SC muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Ansonsten droht ein Abstiegsplatz über die Winterpause. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szene der Partie.

Das Spiel im Liveticker

90.+3 Min Die letzte Chance der Partie: St. Pauli hat noch einmal Freistoß.

90.+2 Min Nochmal die dicke Chance für St. Pauli! Zander wird im Strafraum rechts geschickt und ist aus spitzem Winkel frei vor Gersbeck. Sein Schuss wird gerade noch so vom KSC-Keeper zur Ecke geklärt.

90.+1 Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

90.+1 Min Beim KSC kommt nochmal ein Stürmer. Rapp ist für Schleusener in der Partie.

90. Min Die Schlussphase gehört ganz klar den Hausherren. St. Pauli kann kaum für Entlastung sorgen, lässt aber auch keine großen Chancen zu. Geht das gut?

88. Min Ein Konter der Kiezkicker wird von Franke an der Mittellinie per Foul gestoppt – Gelb für den KSC-Profi.

86. Min St. Pauli kommt aktuell nur schwer aus der eigenen Hälfte heraus – und nach einer Ecke wird es brenzlig! Kobald kann den Ball nach dem Standard am langen Pfosten annehmen und danach abschließen. Der Schuss landet jedoch zwei Meter über dem Kasten von St. Pauli.

85. Min Verletzungsbedingt muss St. Pauli nochmal wechseln. Saliakas kann nach einer Klärungsaktion nicht mehr weitermachen. Zander ist nun im Spiel.

83. Min Der KSC nähert sich an. Nach einer schönen Kombination auf der linken Seite bringt Thiede den Ball in den Strafraum. Bevor Schleusener zum Abschluss kommt, klärt die Verteidigung des FC St. Pauli jedoch die Hereingabe.

81. Min Schultz bringt frische Kräfte für die Schlussphase! Amenyido und Metcalfe gehen für Daschner und Aremu rein.

81. Min Nach einem langen Ball ist ein St. Paulianer fast frei vor dem Tor. Doch Gersbeck kommt rechtzeitig aus seinem Tor und klärt die Szene vor dem Strafraum.

79. Min In den letzten Minuten war der KSC nun am Drücker. Die Gastgeber trauen sich mehr, kommen aber nicht zu klaren Chancen. St. Pauli wirkt dagegen erschöpft.

77. Min Die nächsten Wechsel bei den Gastgebern. Nebel und Jung stehen nun für Choi und Heise auf dem Rasen.

74. Min Otto fällt im KSC-Strafraum bei einer Aktion abseits des Balles. Die Szene wird aber nicht überprüft. Es gibt Einwurf für St. Pauli nach einer geblockten Daschner-Flanke.

72. Min Der Standard wird sogar gefährlich, weil St. Pauli die Szene im Strafraum nicht entschärfen kann. Ballas kommt aus fünf Metern zum Schuss – trifft den Ball aber nicht richtig. Vasilj kann zupacken.

71. Min Vom KSC kommt weiter wenig. Nun haben die Gastgeber mal einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in der St. Pauli-Hälfte. Vor dem Standard wechselt St. Pauli zum ersten Mal. Otto kommt für Doppelpacker Eggestein in die Partie.

68. Min Paqarada tritt an – und versenkt den Ball fast im Winkel! Aus spitzem Winkel trifft der Verteidiger die Kugel satt mit seinem starken linken Fuß. Das Leder senkt sich über die Mauer fast ins Tor, doch leicht abgefälscht geht der Schuss nur ans Außennetz. Die anschließende Ecke wird nicht gefährlich.

67. Min St. Pauli fordert Elfmeter, nachdem Saliakas mit dem Arm im Gesicht getroffen wird. Das Spiel geht jedoch weiter und die Kiezkicker bleiben dran. So holen die Gäste einen Freistoß aus einer gefährlichen Situation raus.

66. Min Karlsruhe reagiert und wechselt erneut. Batmaz kommt für Kaufmann ins Spiel.

63. Min Auch in der zweiten Hälfte geht es unglaublich wild weiter. Trotz einer Umstellung ist der KSC defensiv weiter fehleranfällig und lädt St. Pauli immer wieder zu Chancen ein. Die Kiezkicker sind immer noch das dominante Team – und belohnen sich nun immerhin mit dem Ausgleich.

61. Min Eine traumhafte Kombination führt zum 4:4! St. Pauli setzt sich vor dem Strafraum des KSC fest, Aremu spielt Daschner auf Höhe des Sechzehners an. Der leitet per Hacke auf Eggestein weiter, der ebenfalls nach wenigen Sekunden per Hacke zurück auf Daschner legt. Der Stürmer ist frei und trifft mit einem flachen Rechtsschuss aus spitzem Winkel ins lange Ecke. Gersbeck ist mit seinem Bein noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

61. Min Tor für St. Pauli! Daschner gleicht zum 4:4 aus!

60. Min Seit dem Führungstreffer steht Karlsruhe wieder sehr tief. St. Pauli hat so nun wieder deutlich mehr Spielkontrolle. Zu Chancen kamen die Kiezkicker in den letzten Minuten aber nicht.

58. Min Dzwigala unterbindet einen Konter des KSC und foult Kaufmann auf Höhe der Mittellinie. Das gibt Gelb für den Verteidiger.

57. Min Obwohl die zweite Hälfte erneut bitter begann, bleibt St. Pauli weiter am Drücker. An der Moral der Kiezkicker ist am heutigen Tage nichts auszusetzen.

54. Min Fast der Ausgleich! Paqarada flankt von links scharf vor das Tor, wo Hartel aus knapp zwei Metern den Ball nicht trifft. Da war mehr drin!

53. Min Nach einer Ecke hat St. Pauli nun die erste Chance der zweiten Hälfte. Erneut bringt Hartel den Ball scharf in den Strafraum. Dzwigala kann mit links abschließen, sein Schuss wird aber zur Bogenlampen und landet über dem Kasten.

52. Min Fünf Schüsse – vier Tore. Der KSC erzielt mit fast jeder Chance einen Treffer. St. Paulis starke Leistung wird so nicht belohnt. Die Kiezkicker agierten bei jedem Gegentor defensiv jedoch auch viel zu schwach und ließen den Hausherren zu viel Freiraum.

50. Min Die Hausherren bleiben gnadenlos. Mit der ersten Chance der zweiten Halbzeit geht Karlsruhe wieder in Führung. Kaufmann wird in der St. Pauli-Hälfte steil geschickt und hat viel zu viel Platz. Der Däne marschiert bis in den Strafraum und trifft von rechts aus spitzem Winkel mit einem satten Flachschuss ins lange Eck. Da war für Vasilj nichts zu machen.

50. Min Tor für den Karlsruher SC! Kaufmann trifft zur erneuten Führung.

47. Min Der KSC ist in den ersten Minuten um mehr Spielkontrolle bemüht. Eichner stellt zudem in der Pause von einer Vierer- auf eine Fünferkette um. Deshalb neutralisieren sich beide Teams aktuell.

46. Min Die Gastgeber haben in der Halbzeit gewechselt. Für Breithaupt ist nun Ballas in der Partie.

46. Min Weiter geht’s im Wildpark! Geht es genauso spektakulär weiter?

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Was für eine spektakuläre erste Hälfte im Karlsruher Wildpark! Nach 48 wilden Minuten geht es für beide Teams in die Kabine. Zunächst begann die Partie mit einer Viertelstunde Verrsätung – wegen Pyro-Nebel war die Sicht im Stadion stark eingeschränkt. Dann begann St. Pauli stürmisch und hatte schon früh in Person von Hartel die große Chance auf die Führung (5.). Der KSC schockte die Kiezkicker im Anschluss und erzielte mit den ersten beiden Schüssen gleich zwei Tore durch Schleusener (12.) und Wanitzek (16.). Die Gäste zeigten sich nicht beeindruckt, blieben dran und verkürzten durch Eggestein nach minutenlanger VAR-Überprüfung (28.). Karlsruhe war jedoch weiterhin wahnsinnig effizient und traf umgehend mit dem dritten Schuss – wieder war Schleusener der Torschütze (31.). Erneut zeigte St. Pauli Moral und blieb am Drücker. Eggestein mit seinem zweiten Treffer (35.) und Smith (43.) nach einer Ecke sorgten für den mehr als verdienten Ausgleich zum Pausentee.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+3 Min Die letzten Minuten vor der Pause sind nun ein wenig ruhiger. Es wird wohl mit dem 3:3 in die Halbzeit gehen.

45.+1 Min Es gibt nur drei Minuten Nachspielzeit. Sehr unverständlich nach den sechs Toren und der langen VAR-Unterbrechung.

44. Min Die Gäste wollen mehr! Wieder kommt Eggestein zum Abschluss, doch sein flacher Schuss aus etwa 20 Metern wird zu keinem Problem für Gersbeck.

43. Min Noch vor der Pause gleicht St. Pauli aus – und das ist verdient. Hartel brint eine Ecke von links scharf in den Sechzehner. Im Strafraum verlängert Dzwigala den Ball per Kopf stark auf den zweiten Pfosten, wo Smith seinen Fuß hinhält und ins freie Tor einschiebt.

43. Min Tor für St. Pauli! Smith gleicht nach einer Ecke aus.

40. Min Es gibt keine Verschnaufpausen in Karlsruhe. Wahnsinnig effiziente Karlsruher führen weiterhin glücklich gegen ein starkes St. Pauli, welches nach den bitteren Gegentoren den Kopf nicht hingen ließ.

38. Min Was macht Vaslij denn da? Wieder kommt der KSC nach einem Einwurf im Strafraum zum Abschluss. Doch den eigentlich ungefährlichen Schuss der Gastgeber kann Vaslij nicht festhalten. So wird die Szene doch noch gefährlich – am Ende klärt Paqarada vor einem Karlsruher.

35. Min Es geht Schlag auf Schlag im Karlsruher Wildpark! St. Pauli kombiniert sich über Hartel und Salikas stark nach vorne. Der Rechtsverteidiger schickt Eggestein traumhaft per Steckpass. Der Stürmer legt den Ball an der Strafraumgrenze am letzten Mann vorbei auf rechts und trifft mit einem platzierten Schuss flach ins linke Eck. Dabei tunnelt Eggestein auch noch Gersbeck. Ein tolles Tor der Kiezkicker.

35. Min Tor für St. Pauli! Eggestein verkürzt erneut.

33. Min St. Pauli zeigt sich nicht geschockt und versucht den erneuten Anschluss zu erzielen. Irvine kommt aus etwa 16 Metern zum Schuss – doch wird von einem KSC-Verteidiger geblockt.

31. Min Das gibt es nicht! Aus einem Einwurf entsteht das nächste Tor für den KSC. Von dem rechten Flügel bringt der KSC einen langen Einwurf in den Strafraum der Kiezkicker, wo Wanitzek völlig frei steht und den Ball auf Schleusener weiterleitet. Der Torschütze zum 1:0 befördert das Leder direkt ins lange Ecke an Vasilj vorbei.

31. Min Tor für den Karlsruher SC! Schleusener erzielt das 3:1.

28. Min Unfassbar! Der Schiedsrichter entscheidet nach Sichtung der TV-Bilder doch auf Tor für St. Pauli. Insgesamt hat die Überprüfung über vier Minuten gedauert. Den Kiezkickern wird es egal sein – sie sind nach dem Treffer von Eggestein wieder dran.

28. Min Tor für den FC St. Pauli! Eggestein verkürzt.

27. Min Es wird kurios! Zunächst entscheidet Lechner auf Abseits, doch Sekunden später wird der Schiedsrichter an die Seitenlinie geschickt, um sich die Szene selbst anzuschauen.

24. Min St. Pauli trifft – doch der Linienrichter entscheidet auf Abseits. Nach einer Paqarada-Flanke kommt Daschner aus fünf Metern zum Abschluss. Der Schuss entwickelt sich aber unfreiwillig zur Vorlage für Eggestein, der aus zwei Metern nur noch ins leere Tor einschießen muss. Doch stand Eggestein wirklich im Abseits? Der VAR überprüft die Situation.

22. Min Die Statistiken untermauern die Dominanz der Kiezkicker in der Anfangsphase. Mit 57 Prozent Ballbesitz liegen die Gäste vorne, zudem führt St. Pauli die Schussstatistik mit vier zu zwei an. Der KSC nutzte aber beide Abschlüsse zu zwei Toren – das ist bisher der Unterschied in der Partie.

20. Min St. Pauli versucht dranzubleiben. Wieder sind die Kiezkicker im Strafraum der Hausherren. Daschner legt zurück auf Saliakas, der das Leder aus etwa 14 Metern knapp über das Tor schießt.

18. Min Das ist natürlich maximal bitter für den FC St. Pauli. Die Hamburger hatten das Spiel im Griff und die große Chance auf die Führung. Dann schlug der KSC mit den ersten beiden Schüssen im Spiel direkt zu. Die Kiezkicker verteidigten in diesen beiden Situationen aber auch einfach nicht gut genug.

16. Min Was ist denn hier los? Die Gastgeber stellen das Spiel komplett auf den Kopf und erhöhen mit der zweiten Chance des Spiels. Wieder verliert St. Pauli den Ball – dieses Mal aber in der gegnerischen Hälfte. Kaufmann wird über den rechten Flügel geschickt, marschiert das Feld runter und flankt scharf in den Strafraum. Leicht abgefälscht landet die Kugel im Rückraum bei Wanitzek, der zentral und unbedrängt aus etwa zehn Metern in den linken Winkel trifft.

16. Min Tor für den Karlsruher SC! Wanitzek erhöht für die Hausherren.

12. Min Unglaublich! St. Pauli macht das Spiel, doch der KSC schlägt mit seiner ersten Chance zu. Paqarada verliert den Ball vor dem eigenen Strafraum, Kaufmann kriegt die Kugel und legt weiter auf Schleusener. Dieser nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich am letzten St. Pauli-Verteidiger vorbei und schließt eiskalt vor Vasilj flach ins linke Eck ab.

12. Min Tor für den Karlsruher SC! Schleusener schockt St. Pauli.

10. Min Der KSC kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Langsam, aber sicher werden die Heimfans unruhig.

8. Min Die Kiezkicker wirken wie ausgewechselt im Vergleich zum 0:0 gegen Kiel. St. Pauli dominiert die ersten Minuten klar und strahlt auch offensive Gefahr aus.

6. Min Latte! St. Pauli mit der großen Chance auf die Führung. Daschner bringt eine Flanke am linken Strafraumrand per Kopf zurück in den Sechzehner. Hartel nimmt das Leder direkt und knallt den Volley an die Latte. Anschließend fliegt der Ball fast noch im hohen Bogen ins Tor. Doch Gersbeck lenkt das Leder über den Querbalken zur Ecke. Diese wird ebenfalls gefährlich, doch am Ende kann der KSC klären.

5. Min Wieder geht es bei St. Pauli schnell nach vorne. Aremu versucht es mal aus der zweiten Reihe – doch sein Fernschuss aus gut 25 Metern geht weit über das Tor.

3. Min Da ist auch der erste Abschluss der Hanseaten! Nach einer feinen Kombination hat Salikas über rechts zu viel Platz zum Flanken. Seiner Hereingabe landet bei Eggestein, der hinter seinem Kopfball jedoch zu wenig Druck bekommt. Der Ball landet neben dem Kasten von Gersbeck.

2. Min St. Pauli beginnt gleich munter und versucht den KSC früh in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Die Gäste setzen sich zu Beginn vor dem Strafraum der Hausherren fest.

1. Min Mit einer Viertelstunde Verspätung geht die Partie endlich los! St. Pauli stößt in seinen weißen Auswärtstrikots an.

Anpfiff!