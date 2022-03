St. Pauli – Heidenheim 0:0: Wer schlägt am Millerntor zuerst zu?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli empfängt am Freitag im Millerntorstadion den 1. FC Heidenheim und möchte zurück an die Tabellenspitze. Die Kiezkicker spielten in der vergangenen Woche nur 1:1-Unentschieden gegen Dynamo Dresden und wollen jetzt wieder drei Punkte einfahren. Aber gerade vor den Heidenheimern sollte man gewarnt sein. Schließlich besiegten die Gäste letzten Samstag Werder Bremen mit 2:1. Das Duell könnte richtungsweisend für den Saisonendspurt werden. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

41. Min Nicht mehr lange bis zur Halbzeit. Im Moment ist St. Pauli einem Tor etwas näher als die Gäste.

40. Min Und das trägt fast Früchte. Mainka verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball gegen Hartel, der kontert, sich aber zu spät vom Spielgerät trennt und somit den Fehlpass produziert.

39. Min Die Gastgeber pressen jetzt etwas früher und versuchen das Heidenheimer Aufbauspiel dadurch zu stören.

38. Min Medic schirmt den Ball mit seinem Körper souverän gegen Mohr ab und holt so den Einwurf für St. Pauli raus.

37. Min Guido Burgstaller dringt mit einer starken Bewegung von rechts in den Heidenheimer Strafraum ein und schließt aus spitzem Winkel ab. Müller ist auf seinem Posten und hält mit dem Fuß.

36. Min Siersleben schenkt St. Pauli den Eckball. Sein Rückspiel auf Torhüter Müller geht ins Aus und beschert den Kiezkickern die erste Ecke des Spiels.

35. Min Theuerkauf mit dem Handspiel nahe des eigenen Sechzehners, aber Dankert will nichts strafbares gesehen haben.

34. Min Geipl kommt zum Einwurf in der eigenen Hälfte angelaufen und bietet sich kurz an. Sein Befreiungsschlag landet aber direkt wieder im Seitenaus, was von den Rängen mit höhnischem Applaus begleitet wird.

33. Min Simon Makienok bekomm Gelb, weil er Kühlwetter mit der Hand durch das Gesicht wischt.

32. Min Das Schiedsrichtergespann bekommt so langsam ordentlich was zu tun. Eric Smith schubst nach einem Duell an der Seitenlinie Kühlwetter leicht weg, was der Heidenheimer dankend annimmt und sich fallen lässt.

30. Min Nikola Vasilj rettet St. Pauli! Kühlwetter bekommt einen klasse Chipball zugespielt und darf aus sieben Metern aus spitzem Winkel abziehen. Vasilj stellt sich clever und macht das kurze Eck zu. So kann er den Schuss entschärfen, bevor er im Tor einschlägt.

29. Min Frank Schmidt fragt beim Vierten Offiziellen nach, weshalb es für Medics Einsatz keine Karte gibt. Schimmer muss behandelt werden.

28. Min Jakov Medic wird vom Schiedsrichter ermahnt, weil er im Zweikampf mit Stefan Schimmer den Arm im Gesicht des Gegners hat.

27. Min Heidenheim ist wieder etwas erstarkt. St. Pauli hat sichtlich Probleme mit der robusten Gangart der Gäste.

26. Min Guido Burgstaller und Oliver Hüsing liefern sich einen intensiven Zweikampf an dessen Ende St. Paulis Toptorschütze liegen bleibt. Wie so oft schon lässt Dankert die Situation weiterlaufen.

25. Min St. Paulis Mittelfeldmotor muss behandelt werden, es sollte aber für ihn weitergehen können. Heidenheim-Trainer Frank Schmidt versteht die Karte für seinen Spieler aber dennoch nicht.

24. Min Christian Kühlwetter sieht die Gelbe Karte, weil er gegen Kyereh deutlich zu spät kommt und ihm mit der Sohle auf den Fuß steigt

22. Min Zittersekunden für die Kiezkicker! Zunächst hat Schimmer die erste richtig dicke Chance auf die Führung. Der 27-Jährige stiehlt sich zwischen Beifus und Medic weg und kann auf das Tor von Nikola Vasilj zulaufen. Doch der Hamburger Keeper rettet mit einer Glanztat. Beim folgenden Einwurf bekommt Medic im Strafraum den Ball an die Hand. Doch der VAR meldet sich nicht.

20. Min Es gibt eine kleine Diskusion mit Bastian Dankert, der zunächst auf Einwurf für den FC St. Pauli entschieden hatte. Die Heidenheimer hatten ein Foulspiel von Jackson Irvine an Mainka gesehen und waren damit nicht einverstanden. Es gibt tatsächlich den Freistoß.

19. Min Daniel-Kofi Kyereh lässt im Zusammenspiel mit Marcel Hartel zwei Heidenheimer aussteigen und legt den Ball zu Eric Smith. Der Schwede will nochmal am Strafraum zu Kyereh querlegen, doch das ist der eine Pass zu viel und Hüsing kann klären.

18. Min St. Pauli baut über Beifus und Smith auf. DieHausherren übernehmen so langsam die Kontrolle über das Spiel.

17. Min Jetzt ist das Publikum voll da. Bei jeder kleinen Offensivbemühung der Boys in Brown feuern die Fans ihre Mannschaft an.

16. Min St. Pauli kontert über Marcel Hartel, der den Ball aus der eigenen Hälfte mit viel Tempo nach vorne treibt. Am Ende des Angriffs wird Kyerehs Schuss von Theuerkauf geblockt.

15. Min Paqarada schickt Burgstaller auf dem linken Flügel auf die Reise, aber da muss sich der Österreicher gegen zwei Gegner behaupten und bleibt hängen.

14. Min Heidenheim spielt eine Mischung aus Angriffs- und Mittelfeldpressing und überrascht damit die Kiezkicker immer wieder im Spielaufbau. Dzwigala spielt den Ball unter Druck ins Aus.

12. Min Ein Chancenfestival sind die ersten Minuten nicht, aber ein Tor kann jederzeit fallen.

11. Min Erste Gelegenheit für die Gäste. Schimmer startet in den Hamburger Strafraum ein und bekommt den Ball hoch serviert. Per Volleyabnahme versucht es der Heidenheimer Stürmer unter Bedrängnis aus zehn Metern. Wie bei Beifus zuvor, trifft auch er das Leder nicht richtig und Nikola Vasilj kann aufatmen.

10. Min Leart Paqarada steht bereit, um einen Freistoß von der rechten Seitenlinie reinzubringen. Der Linksverteidiger spielt den Ball flach. Über Umwege landet der Ball bei Marcel Beifus, der von der Strafraumkante abschließt, aber das Tor weit verfehlt.

9. Min Das Spiel ist kurz unterbrochen, weil Adam Dzwigala seinen Schuh verloren hat und sich zunächst einmal wieder ankleiden muss.

8. Min Irvine klärt den gut getretenen Ball per Kopf, aber ein Tor hätte wegen der Abseitsstellung eines Heidenheimers eh nicht gezählt.

7. Min Daniel-Kofi Kyereh verursacht durch ein Foul gegen Andreas Geipl einen Freistoß rund 35 Meter vor dem eigenen Tor.

6. Min Jakov Medic schlägt einen langen Ball in die Spitze und sucht Simon Makienok. Der Stürmer ist bisher der Zielspieler Nummer Eins. Das Mittelfeld von St. Pauli ist bisher noch nicht wirklich in Aktion getreten.

5. Min Auf der anderen Seite lässt der Unparteiische einen intensiven Einsatz von Medic laufen. Manch einer würde das als ausgleichende Gerechtigkeit bezeichnen.

4. Min Das Publikum fordert Strafstoß, weil Guido Burgstaller im Heidenheimer Strafraum zu Fall kommt. Aber Dankert zeigt sofort an Weiterspielen.

3. Min Simon Makienok tritt das erste Mal in Aktion. Der Däne setzt sich sehr robust gegen Mainka durch, weshalb Schiedsrichter Dankert auf Foul entscheidet.

2. Min Schimmer und Mohr pressen als einzige zwei Spieler früh. St. Paulis Spielaufbau gestaltet sich deshalb ein wenig schwierig.

Min Marcel Beifus gewinnt nach wenigen Sekunden seinen ersten Zweikampf und bekommt dafür kurzen Applaus.

Anpfiff