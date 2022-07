Lieber St. Pauli als Bielefeld: Fazliji-Transfer vor dem Abschluss

Seit Mittwoch weilt er in Hamburg, der Stadt, die die neue Heimat werden wird von Betim Fazliji: Vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen hat der FC St. Pauli den Deal mit dem 23-Jährigen offenbar final eingetütet.

Noch am Mittwoch hatte es geheißen, der Transfer wäre ins Stocken geraten, weil der abgebende FC St. Gallen dem Profi ein zu hohes Preisschild umgehängt habe. Laut dem Schweizer Portal „4-4-2.ch“ wird der Allrounder nun aber für 800.000 Euro plus möglicher Bonuszahlungen von den Eidgenossen losgeeist, sein Vertrag an der Elbe soll angeblich über drei Jahre laufen. Vermutlich wird die Sache im Lauf des Freitags offiziell.

Auch der CFC Genua soll St. Pauli Konkurrenz gemacht haben

Im Rennen um den kosovarischen Nationalspieler soll sich St. Pauli gegen prominente Konkurrenz durchgesetzt haben. Aus Italiens Serie B soll der CFC Genua Interesse gezeigt haben, an dem diskutierten Leihgeschäft aber hatten weder St. Gallen noch Fazliji Freude signalisiert.

Konkrete Avancen kamen außerdem wohl von einem Liga-Konkurrenten St. Pauli, nämlich aus Bielefeld. Der neue Arminen-Coach Uli Forte soll intensiv um Fazliji geworben, ihm eine Rolle als Führungsspieler in Aussicht gestellt haben. Der aber wollte wohl mit aller Macht ans Millerntor.