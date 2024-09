Länderspiele? Auch diese Kiezkicker sind international unterwegs

Sechs St. Pauli-Profis sind derzeit mit ihren Nationalmannschaften auf Tour und im Einsatz, der Rest der Mannschaft trainiert in Hamburg. Doch das lange freie Wochenende haben auch einige Nicht-Nationalspieler der Braun-Weißen für internationale Reisen genutzt. Kopf freibekommen, Sonne tanken, Seele baumeln lassen, Zeit mit der Liebsten genießen.

Freitag, Samstag, Sonntag frei und am Montag wird erst um 15.30 Uhr trainiert. So etwas kommt selten vor innerhalb einer Saison und bietet die große Chance, Hamburg den Rücken zu kehren, die Familie irgendwo in Deutschland zu besuchen oder gar auf Kurz-Reise zu gehen.

Scott Banks düste mit Freundin Anya nach Paris, schaute sich in der Olympia-Stadt, in der gerade die Paralympics zu Ende gingen, unter anderem den Louvre und natürlich den Eiffelturm an, wie der Schotte in den sozialen Netzwerken zeigte.

Banks in Paris, Afolayan auf Malle, Nemeth in Amsterdam

Fügelflitzer Oladapo Afolayan machte mit Freundin Esme den Abflug und genießt mediterranes Flair auf Mallorca, unter anderem in Puerto Portals, dem Glamour-Hotspot an der Südwestküste der Baleareninsel. Der Engländer gehört zu den reisefreudigsten Kiezkickern, immer wieder zieht es den 26-Jährigen in die Sonne. In der Sommerpause gönnte sich „Dapo“ nach dem Aufstieg einen Urlaub im Karibikstaat Antigua und Barbuda.

Nicht ganz so weit war der internationale Ausflug, den Innenverteidiger David Nemeth unternahm. Der Österreicher favorisierte wie Banks einen Städtetrip, besuchte mit Freundin Magda die niederländische Metropole Amsterdam und wandelte dort auch durch den schönen Vondelpark.

Nationalspieler kehren nach und nach zurück

Angeschlagene Spieler wie Eric Smith blieben in Hamburg, trainieren individuell an der Kollaustraße und werden behandelt. Der Schwede befindet sich zudem in privater Alarmbereitschaft, da Ehefrau Fannie ein Kind erwartet und die Geburt kurz bevorsteht.

Im Laufe der kommenden Woche kehren auch die Nationalspieler Jackson Irvine und Connor Metcalfe (Australien), Karol Mets (Estland), Nikola Vasilj (Bosnien-Herzegowina), Danel Sinani (Luxemburg) und Fin Stevens (Wales U21) nach und nach zurück und steigen wieder ins Training ein.