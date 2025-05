Krasse Zahlen! St. Pauli feiert „erfolgreichste Fan-Finanzierung“ im Fußball

Furiose Startphase, etwas schleppender Mittelteil und ein krasser Endspurt: Nach der Zeichnungsphase von Mitte November bis Ende März hat die FCSP eG 22.623 Mitglieder, die 34.328 Anteile im Gesamtwert von 29.178.800 Euro gezeichnet haben. Nun übernehmen die Genoss:innen, die am Donnerstagabend in einer Online-Info-Veranstaltung über diesen riesigen Erfolg informiert wurden, das Millerntor-Stadion.

Als Minimum sollte die Genossenschaft mindestens 20 Millionen Euro einnehmen, um die Mehrheit an der Millerntor-Stadion-Betriebsgesellschaft übernehmen zu können; auf Basis einer Marktforschung wurden aber rund 30 Millionen Euro angepeilt. Dieses Ziel hat die FCSP eG nahezu auf den Punkt erreicht. „Wir sind unendlich dankbar und wahnsinnig glücklich“, sagte ein merklich gerührter Präsident Oke Göttlich.

Die meisten Mitglieder der Genossenschaft sind Männer

Das Gros der Mitglieder ist männlich (77,2 Prozent), das Durchschnittsalter liegt bei 49,6 Jahren. Auffällig ist, dass die große Mehrheit der Genoss*innen aus Hamburg kommt. An der Spitze liegen dabei die Postleitzahlbereiche rund ums Millerntor-Stadion. Insgesamt haben Menschen aus 44 Nationen (!) Anteile gezeichnet.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Verdrängung: Weg vom Hauptbahnhof und dann ist alles gut? „Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“

„Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“ Porno-Eklat an der Bundeswehr-Uni: Amis nach MOPO-Bericht stinksauer

Amis nach MOPO-Bericht stinksauer Hafengeburtstag: Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte

Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte Harte Tristesse: Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal

Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Zeit für Helden – der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt

– der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt 20 Seiten Plan7: Der Gratis-Comic-Tag, Tiefgründiges am Ohnsorg und ein Must-See-Festival in Stade

„Es ist die erfolgreichste Fan-basierte Finanzierung, die es jemals im Profi-Fußball gegeben hat“, freute sich Wilken Engelbracht, Kaufmännischer Geschäftsleiter des Vereins und Mitglied im Aufsichtsrat der FCSP eG. „Und es ist eine der am schnellsten gewachsenen Genossenschaften in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.“ Man sei am Anfang und am Ende der Zeichnungsphase überrannt worden, erklärte Andreas Borcherding, Vorstandsvorsitzender der FCSP eG. „Es gibt auch noch eine rund 400 Personen umfassende Warteliste.“

Das könnte Sie auch interessieren: Treu kündigt Wut-Antwort an: „Könnte eklig für Frankfurt werden“

Aber nach der Arbeit ist auch vor der Arbeit. „Aus dem Ergebnis von fast 30 Millionen Euro erwächst eine enorme Verantwortung für den Vorstand“, befand Miriam Wolfram, Stellvertretende Vorsitzende der Genossenschaft. Am 20. Juni steigt die erste Generalversammlung.