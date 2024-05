„Konsequent und richtig“: Ex-St. Pauli-Coach Timo Schultz ohne Zukunft in Köln

Er hat – so zumindest die Wahrnehmung aus der Distanz – das Beste draus gemacht, gut genug für den Klassenerhalt war es nicht. In der 2. Liga wird St. Paulis ehemaliger Coach Timo Schultz mit dem 1. FC Köln nicht gehen, am Montagmittag gaben Geißböcke und Trainer die Trennung bekannt.

„Da wir unser großes Ziel – den Klassenerhalt – nicht erreicht haben, bin ich der Meinung, dass es konsequent und richtig ist, dass jemand anderes einen Neuanfang startet“, wird Schultz in der offiziellen Mitteilung zitiert. Der 46-Jährige war im Januar auf den heutigen HSV-Coach Steffen Baumgart gefolgt, verlor von den folgenden 18 Begegnungen zwar nur sieben, die acht Remis bei drei Siegen waren am Ende aber zu wenig.

Trotz eines generell unzureichend zusammengestellten Kaders und teils gravierenden Verletzungsproblemen bei den wenigen Leistungsträgern hatte Schultz immerhin dafür gesorgt, dass Köln am letzten Saisonspieltag in Heidenheim noch ein Endspiel bestreiten konnte. Das ging dann krachend in die Hose (1:4), aber durch die anderen Ergebnisse wäre der Effzeh auch im Fall eines Sieges abgestiegen.

Spekulation um Nachfolger von Ex-Kiezklub-Coach Timo Schultz

„Wir haben uns in der vergangenen Woche bewusst sehr viel Zeit genommen, um gemeinsam mit Timo die Rückrunde aufzuarbeiten und jeden Stein umzudrehen“, sagte Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller, dem eigentlich das Gros der Verantwortung für den Niedergang zukommt: „Im Ergebnis waren wir übereinstimmend der Ansicht, dass wir in die mit großen Herausforderungen einhergehende Zweitligasaison mit neuen Impulsen im Trainerteam starten müssen.“

Während spekuliert wird, Karlsruhes Christian Eichner könnte sich als nächstes das Pulverfass Köln antun, wird Schultz erst einmal zu seiner Familie nach Hamburg zurückkehren und im Rahmen eines Urlaubs das Erlebte sacken lassen.