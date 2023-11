Es ist eine Konstellation, die es in der Geschichte des Hamburger Profifußballs noch nicht gegeben hat. Wenn die beiden größten Klubs der Stadt an diesem Freitag aufeinandertreffen, dann empfängt der Erste den Zweiten. MOPO-Sportchef Frederik Ahrens erklärt in seinem Kommentar, warum dieses Mal der Kiezklub dem HSV etwas voraushat.