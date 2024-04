Es war kurz vor halb vier am Sonntag, als die heile Fußballwelt vieler Fans des FC St. Pauli Kratzer bekam. Verloren. Zu Hause. Erstmals in dieser Zweitliga-Saison. Ein unbekanntes, ein unangenehmes Gefühl. Aus elf Punkten Vorsprung auf Platz drei wurden fünf. In zwei Wochen. Und die Frage, wann St. Pauli aufsteigen wird, ist der Frage gewichen, ob das spielerisch beste Team der Liga noch alles verspielen wird. Die schlimmen Nachrichten von den Verletzungen von Philipp Treu und Eric Smith streuten weiteres Gift auf die nervösen Fan-Seelen. Wichtig aber ist, dass sich die Angst vor dem Scheitern nicht auf den Platz überträgt. Denn Angst muss um St. Pauli niemand haben, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.