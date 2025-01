Man hat sich ja fast schon dran gewöhnt, dass es passt. Bereits in den vergangenen beiden Winter-Transferperioden hatte der FC St. Pauli großartige Griffe getätigt (Oladapo Afolayan, Elias Saad, Karol Mets, Aljoscha Kemlein), da ist es gefühlt nur logisch, dass die Fortsetzung 2025 nahtlos erfolgt. Allerdings kann man es gar nicht hoch genug einstufen, was die Scouting-Abteilung des Kiezklubs um Jan Sandmann gemeinsam mit Sportchef Andreas Bornemann da so aus dem Hut zaubert. Warum die getätigten Griffe auf eine starke Rückrunde hoffen lassen, kommentiert MOPO-Redakteur Stefan Krause.