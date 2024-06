Der Aufschrei war zwar ausgeblieben. Unmut und Unverständnis aber gab es dann doch in der Fanszene des FC St. Pauli. Der Verein hatte am Montag verkündet, dass er die Preise für Dauerkarten um rund 12 Prozent und die für Tageskarten um 15 Prozent in der kommenden Saison erhöhen wird. Im Vergleich zu Metallica ist das aber ein Witz, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.