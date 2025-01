Vor allem in sportlich weniger glorreichen Zeiten wurde dem FC St. Pauli gerne vorgehalten, sich zu sehr um abseitige Dinge zu kümmern und das eigentlich Wichtigste – also die Profis – zu vernachlässigen. Dieser Tage wären solche Vorwürfe haltlos, gleichwohl der Kiezklub abseits des Platzes zu mehreren Themen klar Stellung bezieht. St. Paulis klare Kante ist wichtig – und nicht schuld an Niederlagen, kommentiert St. Pauli-Reporter Stefan Krause..